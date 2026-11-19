El dato Una encuesta realizada a 1.500 adultos estadounidenses reveló que alrededor de un tercio de los trabajadores de la Generación Z planean tomarse el día libre.

La llegada de Grand Theft Auto VI ha generado un fenómeno cultural, con miles de personas reorganizando sus vidas para disfrutar del juego. Tras 13 años sin un nuevo título, el lanzamiento ha provocado un aumento del 13% en solicitudes de días libres, según BambooHR. GTA VI lleva a los jugadores a Vice City, con dos personajes jugables, incluyendo a Lucia, el primer personaje femenino con un desarrollo profundo en la serie. Con un presupuesto de producción de más de 1.000 millones de dólares, el juego es uno de los más caros jamás creados. Las ventas iniciales son sólidas, con 10 millones de reservas generando 1.000 millones de dólares en gasto de los consumidores.

La llegada de la nueva entrega de Grand Theft Auto (GTA) ha hecho que miles de personas reserven días de vacaciones para poder recorrer las calles de Leónida durante horas y horas. Con millones de pedidos anticipados y descargas previas del juego, hay jugadores que han pedido a sus parejas que no les interrumpan. Todo, por la llegada del GTA VI, que vuelve con su primer título nuevo en 13 años.

Los jugadores están reorganizando sus vidas para participar en un momento cultural compartido, algo poco frecuente en esta era de audiencias fragmentadas. GTA VI es la entrega más reciente de una franquicia que convirtió los excesos estadounidenses en sátira, superó en ventas a algunos de los mayores éxitos de taquilla de Hollywood y provocó la ira de los legisladores debido a su violencia explícita.

"Todo el mundo habla de ello; mis amigos del trabajo, la gente en línea... realmente se siente como si toda la sociedad se uniera en torno a esto", comentó Owen Donahue, un joven de 23 años de Los Ángeles que trabaja en la industria televisiva. 'Grand Theft Auto' comenzó en 1997 con un juego de perspectiva cenital y gráficos muy pixelados, en el que el objetivo era robar coches y realizar encargos para organizaciones criminales.

Con cada nueva entrega, tanto los gráficos como la narrativa se volvieron más sofisticados. GTA V, lanzado en 2013 por Rockstar Games —de Take-Two Interactive— y ambientado en una versión alternativa de Los Ángeles llamada Los Santos, se convirtió en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos. Pero eso fue hace 13 años.

Un fenómeno de masas

La espera para la siguiente entrega ha sido tan larga que se convirtió en una broma recurrente entre los jugadores; muchos de ellos eran apenas unos niños cuando se produjo el último lanzamiento. Cada fragmento de material sobre el juego ha sido devorado por los fans: desde su primer tráiler, que acumula más de 300 millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno hace casi tres años, hasta un adelanto de la jugabilidad publicado en agosto que llegó a colapsar brevemente Netflix.

Según datos de BambooHR —plataforma que ayuda a pequeñas y medianas empresas a gestionar sus calendarios laborales—, las solicitudes de días libres para la fecha de lanzamiento han aumentado aproximadamente un 13% en comparación con un día cualquiera de noviembre. Además, es probable que muchos empleados aleguen estar enfermos este jueves, señala la empresa.

Una encuesta de BambooHR realizada a 1.500 adultos estadounidenses reveló que alrededor de un tercio de los trabajadores de la Generación Z planean tomarse el día libre. "Se trata de una magnitud que no habíamos visto en otros lanzamientos de productos de entretenimiento", señaló Brad Rencher, director ejecutivo de BambooHR.

El jugador singapurense Julian Tay comentó en una publicación en redes sociales que había redactado un 'Acuerdo de juego para GTA VI' de cinco puntos para su pareja, el cual abarca los primeros 10 días tras el lanzamiento y estipula cuándo se pueden interrumpir las partidas, así como cuándo están permitidos los abrazos, los besos y la realización de recados.

Algunas empresas se han sumado a este fervor; por ejemplo, Logitech, fabricante de hardware para videojuegos, ha concedido a sus empleados un día libre adicional denominado 'Día de juego' (Game Day). "Voy a entrar en un 'estado de flujo'; básicamente, eso significa que voy a completar el juego entero sin dejar de jugar hasta terminarlo", afirmó Brayden Whaley, un creador de contenido de 23 años residente en Los Ángeles.

Los detalles de GTA VI

El juego traslada a los usuarios a las calles iluminadas con luces de neón de Vice City, una versión ficticia de Miami. El juego cuenta con dos personajes jugables: Lucia y Jason, una pareja de cómplices al estilo de Bonnie y Clyde que se ve envuelta en una conspiración de gran alcance tras un atraco que sale mal.

Lucia es el primer personaje femenino jugable con un desarrollo profundo en la serie, lo que responde a una queja frecuente de las jugadoras en un momento en el que el público de los videojuegos es cada vez de mayor edad y menos predominantemente masculino.

Fotograma de Lucía Caminos, protagonista de Grand Theft Auto (GTA) VI, de Rockstar

Con un presupuesto de producción estimado en 1.000 millones de dólares o más, GTA VI es uno de los juegos más caros jamás creados. Esto convierte su lanzamiento en una prueba crucial, no solo para Rockstar Games y su empresa matriz, Take-Two Interactive Software, sino también para un mercado de videojuegos afectado por la ralentización de las ventas y una menor demanda de consolas que ya llevan tiempo en el mercado.

Las ventas iniciales han sido sólidas, pero la aparición de fallos técnicos o un juego que no cumpla con las expectativas podría resultar muy costoso. Aun así, según diversos indicadores, ya es un éxito. "Con una cifra estimada de 10 millones de reservas a un precio medio cercano a los 100 dólares, GTA VI alcanza los 1.000 millones de dólares en gasto de los consumidores en el mismo momento de su lanzamiento; esto es dos días más rápido que su predecesor y ocurre incluso antes de que nadie haya llegado a jugar", señaló Joost van Dreunen, profesor especializado en videojuegos de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (NYU).

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