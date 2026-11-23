Los detalles La Unión Europea y varios países, entre ellos España, se han opuesto al acuerdo y han señalado que no está a la altura del reto climático. Esta 31 edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha sido la más larga de la historia.

La COP31, celebrada en Antalya, Turquía, concluyó sin un acuerdo, marcando un hito como la cumbre climática más larga de la historia. El principal obstáculo fue la falta de referencia al abandono de combustibles fósiles en el borrador final, lo que provocó el rechazo de la Unión Europea y países como España. La cumbre contó por primera vez con una doble presidencia, Turquía y Australia, que no logró encauzar las negociaciones. La UE, junto a otros países, vetó el acuerdo, mientras que la ausencia de Estados Unidos dejó a Bruselas en el centro de las críticas. Arabia Saudí y Rusia también protagonizaron desacuerdos, mientras que Panamá destacó por su firme oposición.

Es la noticia climática del año: la COP 31, que se celebra actualmente en alta en Turquía, terminó este domingo, sin acuerdo. La COP31 es la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Es la cumbre internacional anual más importante en la que casi 200 países se reúnen para negociar y coordinar acciones frente a la crisis climática.

El fracaso de las negociaciones se debe a que el borrador del acuerdo final no hacía ninguna referencia al abandono de los combustibles fósiles, una de las principales causas del calentamiento global.

La Unión Europea y varios países, entre ellos España, se han opuesto al acuerdo y han señalado que no está a la altura del reto climático. Se trata de la cumbre del clima más larga de la historia.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, Sara Aagesen, ha mostrado su rechazo al último texto propuesto por la presidencia de la COP31, al considerar que "no está a la altura" y "no es un buen acuerdo".

"Junto con la Unión Europea (UE), rechazamos el texto: no está a la altura del reto. No es un buen acuerdo", afirmó la vicepresidenta en un mensaje en la red social Bluesky en el que ha explicado que, durante la cumbre del clima, España defendió el abandono de los combustibles fósiles así como la adaptación y la financiación climática, "especialmente para los más vulnerables".

Seis son los puntos claves para entender el fracaso diplomático

La más larga e improductiva

La prórroga de la COP31 de Antalya, celebrada en el sur de Turquía y que debía de haber terminado el viernes 20, llegó a los dos días extras, superando las 44 horas de la COP de Madrid de 2019, un récord en las 31 citas climáticas de la ONU. Las maratonianas rondas negociadoras, que dejaron extenuadas a las delegaciones y a periodistas, no lograron desbloquear puntos de fricción, como incluir en el texto final el abandono de los hidrocarburos, una línea roja del bloque europeo.

Captura, eliminación y almacenaje de carbono (CCUS)

Conocido por sus siglas en inglés como CCUS, el acrónimo ha enfrentado también a la UE con el Grupo Árabe -liderado por Arabia Saudí-. Estos países, varios de ellos petroestados, apostaban en el texto por dar más importancia a esta incipiente tecnología para eliminar artificialmente las emisiones y, por ende, suavizar el rebasamiento del aumento de temperatura global de 1,5 grados.

Criticada doble presidencia

La COP de Antalya contó, por primera vez en la historia de las cumbres climáticas, con una doble presidencia. Turquía era el anfitrión y ostentaba la presidencia de los trabajos, mientras que Australia pilotaba las negociaciones. Ni Murat Kurum, el ministro de Medio Ambiente turco, ni su homólogo australiano, Chris Bowen, lograron encauzar la cumbre ni dentro ni fuera de los despachos.

Críticas de hermetismo y de salidas de tono con periodistas, especialmente por parte de Bowen, enrarecieron el ambiente. Tampoco ayudó para una comunicación más fluida que Kurum solo se expresase en turco.

UE y el vacío de Estados Unidos

La Unión Europea (UE) fue la primera parte negociadora en vetar públicamente el acuerdo a cuenta de los combustibles fósiles. Su movimiento atrajo a otros europeos, como Noruega y el Reino Unido, a Panamá y a microestados del Pacífico.

La postura, aplaudida por muchos en el plenario, fue también criticada por potencias como la India, el grupo africano y varios países latinoamericanos. Reprocharon al club comunitario evitar cualquier tipo de compromiso financiero para ayudar a los países en desarrollo por un cambio climático que achacan a los mismos europeos.

En medio de fuertes crisis presupuestarias en varios de sus Estados miembros, la UE se escudó en que no sirve de nada dar dinero si no hay voluntad política global por reducir las emisiones. La ausencia del mayor contribuyente histórico, Estados Unidos, dejó a Bruselas en la diana.

Arabia Saudí y Rusia

En la última plenaria, dos grandes productores de petróleo, Arabia Saudí y Rusia, salieron a la palestra. Riad criticó al grupo de expertos climáticos del IPCC -base científica para afrontar el calentamiento global- por descartar la captura y eliminación de carbono como una tecnología importante. Por su parte, Moscú acusó a la UE de sacar dinero de la ayuda al cambio climático al conceder créditos a los países a intereses del mercado.

El panameño Juan Carlos Navarro

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá, se llevó buena parte de los focos de la COP31. Su diatriba el jueves contra "la mafia del petrolera" arrancó una cerrada ovación en Antalya. Su amenaza de veto al acuerdo, que finalmente ejerció, y su frontal discurso caló tanto que al día siguiente, el viernes, varias naciones quisieron asociarse al pequeño país centroamericano

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