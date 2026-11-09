La Cumbre del Clima (COP31) arranca con el desafío de poner fecha al fin de los fósiles y redondear la financiación de los desastres

magen del recinto donde se celebrará desde el 9 de noviembre la cumbre del clima COP31 en Antalya (Turquía)

Los detalles La COP 31 reunirá hasta el 20 de noviembre a representantes de casi 200 países bajo una fórmula inédita: Turquía ejercerá la presidencia formal y Australia dirigirá las negociaciones.

Este lunes, 9 de noviembre, comienza en Antalya (Turquía) una nueva cumbre del clima, la COP31 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) con la ambición de pasar de las palabras a los hechos y facilitar el acceso al dinero para afrontar el calentamiento a quienes más lo necesitan, en un mundo plagado de disputas geopolíticas y comerciales, y sin la presencia del Gobierno de Estados Unidos.

Según explica la propia ONU en su web, las inundaciones devastadoras, las olas de calor mortales y las sequías prolongadas han marcado 2026, un año en el que la ciencia ha confirmado que superar el límite de calentamiento de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París es ya inevitable.

Con la amenaza de un potente fenómeno de El Niño que podría agravar la situación, representantes de más de 190 países se reunirán del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Türkiye, para celebrar la COP31, la conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

La conferencia reunirá hasta el 20 de noviembre a representantes de casi 200 países bajo una fórmula inédita: Turquía ejercerá la presidencia formal y Australia dirigirá las negociaciones. De este modo, ambos países quieren que Antalya convierta los compromisos ya existentes en medidas concretas, pero las diferencias sobre quién paga y cómo abandonar los combustibles fósiles amenazan con limitar los resultados, que además se alcanzan por consenso.

"La COP31 es la COP de llevar los compromisos a la práctica", aseguró recientemente el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum, presidente de la conferencia. Así, defendió un enfoque más práctico porque, "al igual que los efectos devastadores de la crisis climática se hacen sentir, los resultados también se deberían ver".

La cita llega cuando los estragos de la crisis climática se agravan y las últimas proyecciones de la ONU sitúan al planeta rumbo a un calentamiento de 2,8 grados a finales de este siglo con las políticas actuales, lejos del límite de 1,5 grados del Acuerdo de París de 2015.

La financiación de la lucha contra el cambio climático, la reducción de emisiones y aumentar la electrificación global figuran entre los asuntos clave de la cumbre climática COP31.

Estos son los asuntos clave en la conferencia, que se van a ir desgranando hasta el día 20 de noviembre.

1. Quién paga la factura climática

2. El futuro de los combustibles fósiles

3. Quién debe reducir más sus emisiones

4. La electrificación

5. Tensiones comerciales

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