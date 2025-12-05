Las científicas Berta Sánchez-Laorden, Amaia Cipitria Sagardia y Núria López-Bigas, ganadoras de la 11ª edición de los Premios Constantes y Vitales, de laSexta y Fundación AXA

laSexta, en colaboración con la Fundación AXA, entregó los Premios Constantes y Vitales a la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud, destacando por primera vez a tres científicas: Berta Sánchez-Laorden, Amaia Cipitria Sagardia y Núria López-Bigas. También fue reconocida la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Desde 2014, estos premios resaltan la importancia de la ciencia en la transformación social, una relevancia evidenciada por la pandemia de Covid-19. La ceremonia, presentada por Mamen Mendizábal, contó con el respaldo de figuras como la ministra Diana Morant y el consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají. Además, se enfatizó la necesidad de combatir la desinformación y apoyar la salud mental. La ministra Morant destacó el buen momento de la ciencia en España, subrayando el aumento en inversión y personal investigador.

laSexta, a través de su iniciativa de Responsabilidad Corporativa emprendida junto a Fundación AXA, hizo entrega este jueves de los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención en salud que, en su 11ª edición, ha tenido como ganadoras, por primera vez, a tres científicas en cuatro de sus categorías: Berta Sánchez-Laorden, Amaia Cipitria Sagardia y Núria López-Bigas. Completando el palmarés de este año, también ha sido distinguida la Consejería de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

Desde su creación en 2014, Constantes y Vitales ha reafirmado su compromiso con la ciencia como motor de transformación social, impulsando la visibilidad de los investigadores españoles y destacando el papel esencial que desempeñan. Un papel que la pandemia de la Covid-19 hizo aún más evidente al mostrar, de forma incontestable, la importancia de la investigación para nuestro futuro colectivo.

Más de una década después, la iniciativa continúa avanzando para que "la ciencia no se detenga", también a través de estos galardones, que se han consolidado como un referente de prestigio en nuestro país.

Mamen Mendizábal ha presentado un año más la ceremonia de entrega de los Premios Contantes y Vitales, que ha sido respaldada por Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación; Jose Manuel Fernández de Labastida, director de la Agencia Estatal de Investigación; Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia; Jaime Gutiérrez Colomer, director general de Gestión y Transformación de Atresmedia; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia y directora de la Fundación Atresmedia; Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y consejera delegada de AXA España; Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA; entre otras autoridades, junto a los miembros del jurado Alfredo Carrato, Pedro Duque, María Sanz Vicente, Ángela Nieto, Ramón Reyes y Nieves Mijimolle.

El consejero delegado de Atresmedia, Javier Bardají, inauguró el evento manifestando que: "Hace más de una década, en Atresmedia, y muy especialmente desde laSexta, decidimos que la ciencia debía ocupar un lugar central en nuestra labor de servicio público como medio de comunicación y situarla en la primera línea del discurso social".

"Lo hicimos -ha continuado- primero escuchando, que era una demanda que teníamos. Lo hicimos también convencidos de que la ciencia no era únicamente conocimiento. La ciencia es progreso, es salud, es cohesión social, es futuro. Cada avance que hoy reconocemos tiene un impacto real en la vida de las personas. Cada una de estas investigaciones significa sufrimiento evitado, enfermedades frenadas y esperanza multiplicada".

Acto seguido contextualizó que "vivimos un tiempo en el que la desinformación, las pseudociencias y los discursos negacionistas se difunden con facilidad", para sostener que "nuestra responsabilidad como grupo de comunicación es innegociable: defender la verdad, dar voz a la evidencia, contribuir a que la sociedad confíe en aquello que salva vidas. Informar con rigor, por lo tanto, ya no es una obligación solo profesional, es un deber ético con la ciudadanía".

La consejera delegada de AXA y presidenta de su Fundación, Olga Sánchez, intervino a continuación destacando que, "por primera vez, todas las galardonadas son mujeres", lo que constata que "el talento y la perseverancia no tienen género". Reivindicó la importancia de la ciencia como "la herramienta más poderosa que tenemos para comprender el mundo que nos rodea, mejorar nuestra calidad de vida y afrontar los desafíos que nos plantea el futuro", subrayando que "nos ofrece certezas en medio de tantas dudas", al tiempo que ha señalado que es necesario combatir la desinformación, especialmente en temas de salud, mediante campañas como 'Menos cuento, más ciencia'.

También puso el foco en la salud mental, uno de los grandes retos actuales, mencionando datos preocupantes extraídos del estudio que AXA ha realizado en 16 países como que "el 59% de la población dice sufrir estrés, el 48% depresión y un 23% ansiedad" y que España es el país donde más se medica para estas dolencias, por lo que ha reclamado más investigación, prevención y apoyo profesional accesible, así como iniciativas de sensibilización para afrontar esta “crisis silenciosa”.

La ministra Diana Morant cerró el acto señalando que "la ciencia en nuestro país vive su mejor momento", si bien matizó que "no quiere decir que aquí se ha acabado todo", porque "se puede hacer más y mejor, pero se está haciendo más y mejor que nunca", remarcó. La titular de Ciencia, Innovación y Universidades destacó la importancia de la inversión, manifestando que "la receta de los recortes no es la receta para seguir avanzando", para señalar que en 2024 el gasto público y privado en I+D alcanzó "su máximo histórico, prácticamente 24 mil millones".

Con perspectiva desde 2018, resaltó que "la inversión ha crecido un 60%", añadiendo que "el crecimiento de las personas que trabajan investigando en nuestro país ha sido del 32%", cifras que demuestran, según aseguró, que se ha producido "un cambio de paradigma", que "habla de cómo nuestro país ha entendido que sin ciencia no hay futuro".

