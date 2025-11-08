Diana Morant exige "elecciones ya" en Valencia y expresa su "rechazo absoluto" a una nueva "coalición negacionista" PP-Vox

Los detalles La ministra ha criticado que Feijóo y Abascal están negociando "una solución 'fake' bajo el tacticismo y parámetros de conveniencia y no en función de lo que conviene a los valencianos".

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha criticado las negociaciones entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, calificándolas de "solución 'fake'" que no beneficia a los valencianos. Morant ha advertido que Juanfran Pérez Llorca, actual secretario general del PPCV, representa una continuidad ineficaz en la gestión, especialmente durante la DANA de 2024. Ha señalado que tanto Pérez Llorca como Vicent Mompó, candidatos a suceder a Carlos Mazón, realizaron una gestión "inútil". Morant ha cuestionado la seriedad del PPCV en su proceso de sucesión y ha criticado la falta de apoyo del PP y Vox a las víctimas de la DANA.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha denunciado este domingo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, están negociando "una solución 'fake' bajo el tacticismo y parámetros de conveniencia y no de lo que conviene a los valencianos". "¿De verdad insisten en un negacionismo que en la Comunitat Valenciana se convirtió en 229 víctimas?", se ha preguntado, en referencia a la DANA.

Así, Morant ha advertido de que actual secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, "sería más de lo mismo que Mazón", ya que es "su número 2" y ha sido "uno de los grandes facilitadores de las negociaciones entre el PPCV y Vox.

Tras ello, ha recordado que Pérez Llorca ha sido citado por la jueza que instruye la causa de la gestión de la DANA porque el 29O habló con el aún president del Consell, en un momento en el que "todo el mundo sabía lo que estaba pasando en la Comunitat Valenciana". "Todos son corresponsables y la dimisión 'fake' de Mazón debería ser la dimisión de todo el PPCV", ha defendido.

En este sentido, la secretaria general del PSPV-PSOE ha señalado, en relación al actual secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y al presidente del PP en la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, como candidatos a suceder a Carlos Mazón como president de la Generalitat, que ambos "hicieron la nada más absoluta y la gestión más inútil" durante la DANA del 29 de octubre de 2024.

"Entre todos, hicieron la nada más absoluta hicieron y la gestión más inútil que se podía hacer para la ciudadanía. Por tanto, con Pérez Llorca vamos a volver a tener una coalición negacionista; es más de lo mismo y un gestor inútil, como se ha demostrado siendo el número dos del PPCV", ha espetado Morant.

Así se ha pronunciado este sábado Morant en una rueda de prensa en Valencia, al ser preguntada por los periodistas por su valoración de Pérez Llorca como posible sustituto de Mazón, así como de otros candidatos como Mompó.

Además, ha considerado que ella no tiene que valorar a otros posibles candidatos del PPCV, sino que cree que debe hacerlo la ciudadanía y ha sostenido que un partido "que debería ser serio, como el PPCV", debería abordar "esta crisis que han creado ellos" con congresos a nivel interno donde decidan los militantes, en lugar de con "comidas entre tres o cuatro personas donde se ponen nombres encima de la mesa", algo que ve "escandaloso".

Sin embargo, la líder del PSPV ha rememorado que ya pidió la dimisión de Mompó porque, ha dicho, su testimonio ante la jueza de la DANA es "radicalmente distinto" al que ofreció a la opinión pública, por lo que "o le ha mentido a la jueza y ha incurrido en un delito" o ha "mentido a los ciudadanos, lo que le invalida también como político".

Asimismo, Morant ha censurado que la "autocomparecencia" de Mazón el martes en la comisión de investigación de las Corts es "una patada adelante" en la que esperan "mentiras", ya que no sigue el formato "interrogatorio, con preguntas y respuestas", como la del Congreso.

"Allí donde los votos socialistas son decisivos, habrá verdad, justicia y reparación", ha asegurado Morant, quien ha criticado "la miseria del PP de Feijoo y del Vox de Abascal", que en la comisión de investigación del Congreso "fueron incapaces de aplaudir, acompañar y consolar a las víctimas de la DANA". "¿Cómo es posible que después de escuchar esos desgarradores testimonios el PP y Vox den la consigna a sus diputados de no aplaudir a las víctimas?", se ha preguntado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.