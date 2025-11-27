Atresmedia gana el premio a Media Group of the Year en los Tiktok Publisher Awards 2025

El contexto Atresmedia esta nominada a esta categoría junto a otros grandes grupos de medios de comunicación de España como son Mediaset, Hearst, Unidad Editorial.

Atresmedia ha ganado el premio a Media Group of the year en los Tiktok Publisher Awards 2025 frente a otros grandes grupos de medios de comunicación de España como son Mediaset, Hearst, Unidad Editorial.

Se trata de unos galardones con los que la plataforma TikTok quiere homenajear a los publishers que han dejado huella durante este año 2025. Con cinco categorías que pretenden poner en valor la pasión, el esfuerzo y la capacidad de transformar ideas en contenido inspirador para miles de personas.

Los nominados a los Tiktok Publisher Awards

Nominados a Sports Publisher of the Year

Nominados a Entertainment Publisher of the Year

Nominados a Media Group of the Year

Atresmedia

PRISA

Mediaset

Hearst

Unidad Editorial

Nominados a Culture Shapers of the Year

Nominados a Publisher Innovation Award

@laliga

@atleticodemadrid

@eurosport_es

@daznfutbol

@netflixes

@disneypluses

Este premio, a diferencia de los Premios Tiktok España 2025 otorgados a influencers, se elige mediante jurado (y no por votación popular), que ha estado compuesto por Mónica Moro (Co founder y Chief Creative Officer de This is Libre), Nacho de Pinedo (Founder ISDI, CEO Digitalent), Reyes Justribó (Directora General de IAB Spain y Presidenta de IAB Europe), Guzmán Colilla (Founder - The Crown Creators), Laura Pérez de Mendiola (Head of Communications Vertical), Marta Gutiérrez (CEO de Dentsu Creative Spain).

