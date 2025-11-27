Redes Sociales
Atresmedia gana el premio a Media Group of the Year en los Tiktok Publisher Awards 2025
El contexto Atresmedia esta nominada a esta categoría junto a otros grandes grupos de medios de comunicación de España como son Mediaset, Hearst, Unidad Editorial.
Atresmedia ha ganado el premio a Media Group of the year en los Tiktok Publisher Awards 2025 frente a otros grandes grupos de medios de comunicación de España como son Mediaset, Hearst, Unidad Editorial.
Se trata de unos galardones con los que la plataforma TikTok quiere homenajear a los publishers que han dejado huella durante este año 2025. Con cinco categorías que pretenden poner en valor la pasión, el esfuerzo y la capacidad de transformar ideas en contenido inspirador para miles de personas.
Los nominados a los Tiktok Publisher Awards
Nominados a Sports Publisher of the Year
- @ElChiringuitoTV
- @FCBarcelona
- @Teledeportertve
- @LigaF
Nominados a Entertainment Publisher of the Year
- @El_Hormiguero
- @LaRevueltaTVE
- @HBOmaxES
- @PrimeVideoES
- @Universal_Spain
- @Sensacine
Nominados a Media Group of the Year
- Atresmedia
- PRISA
- Mediaset
- Hearst
- Unidad Editorial
Nominados a Culture Shapers of the Year
- @ac2ality
- @vanitatis
- @revista_hola
- @revistalecturas
- @elle_es
Nominados a Publisher Innovation Award
- @laliga
- @atleticodemadrid
- @eurosport_es
- @daznfutbol
- @netflixes
- @disneypluses
Este premio, a diferencia de los Premios Tiktok España 2025 otorgados a influencers, se elige mediante jurado (y no por votación popular), que ha estado compuesto por Mónica Moro (Co founder y Chief Creative Officer de This is Libre), Nacho de Pinedo (Founder ISDI, CEO Digitalent), Reyes Justribó (Directora General de IAB Spain y Presidenta de IAB Europe), Guzmán Colilla (Founder - The Crown Creators), Laura Pérez de Mendiola (Head of Communications Vertical), Marta Gutiérrez (CEO de Dentsu Creative Spain).
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.