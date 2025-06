La última solución de Nissan para conseguir un respiro económico pasa por vender el rascacielos de su sede en Japón

Nissan sigue buscando soluciones para capear el temporal. Su difícil situación económica le obliga a ser proactiva a la hora de encontrar la salida de un callejón que parece no tenerla a corto plazo. No obstante, desde Japón cuentan que está pensando en una idea que le podría dejar algo más tranquila si llega a buen puerto. El diario Nikkei desvela que en el seno de la empresa se plantean vender el enorme y simbólico rascacielos de 22 pisos que es su sede de Yokohama. Una edificación valorada en unos 610 millones de € al cambio. No obstante, eso no significa necesariamente que vayan a abandonarla definitivamente.

Contrato de arrendamiento

Con el propósito de conseguir una gran liquidez inmediatamente, Nissan contempla este escenario de la venta de su sede, la cual vendría junto a un método con arrendamiento. Es decir, firmaría un contrato de alquiler con el comprador, pero seguiría empleando la instalación. En cualquier caso, desde la compañía también piensan en acometer la venta de fábricas que ayuden a encauzar el negocio, por lo que ninguna de esas operaciones que tienen en la cabeza son excluyentes. Más que nada porque en el plan Re:Nissan trazado fijaron que era necesario un ajuste de 1,83 millones de € en costes fijos y los variables en unos 600.000 €.

En concreto, el plan con las fábricas sería - como cuentan al parecer en el entorno de Nissan a Reuters - cerrar unas siete, de forma que pasarían de las 17 actuales a unas 10 futuras. Las que tienen más papeletas para sufrir el cierre son sus dos más antiguas de Japón de Oppama y Shonan, con unos 3.900 y 1.200 empleados respectivamente; así como otras en Sudáfrica, India, Argentina y dos en Méjico. No hay que olvidar que también en la hoja de ruta trazada figura el despido de unas 20.000 personas en su plantilla a nivel mundial que ayuden a conseguir ese objetivo ahorro ya comentado de 1,83 millones de € en costes fijos.

Todo esto pasa unos meses antes de que vea la luz el nuevo Nissan Leaf, un SUV eléctrico deportivo que, junto al también nuevo Micra y el superventas Qashqai, es la esperanza de la marca japonesa para volver a los ejercicios con beneficios económicos en la empresa. Y es que va a necesitar que se vendan como churros cada uno de ellos para que ese deseo se convierta en realidad. En nuestro país, con el Plan Moves reactivado, quizá puedan conseguirlo gracias a los descuentos tan altos que ofrece.