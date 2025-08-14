Operación Especial por el puente de agosto: los días y horas más complicados

La Dirección General de Tráfico prevé 7.040.000 desplazamientos de largo recorrido para el puente de este 15 de agosto, por lo que pondrá en marcha mañana jueves 14 a las 15.00 horas una nueva Operación Especial, que se prolongará hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17.

Durante estos cuatro días, se esperan movimientos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras del país. Además de los desplazamientos habituales por cambio de quincena, se sumarán los viajes hacia poblaciones del litoral, playas o segundas residencias, coincidiendo con los días de ocio dentro de agosto. También aumentarán los desplazamientos cortos hacia localidades que celebran sus fiestas patronales, sobre todo en las noches y madrugadas de estos días.

Seguridad y control en carretera

La DGT recuerda a los conductores la importancia de extremar las medidas de seguridad vial y no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, insistiendo en que “es fundamental no bajar nunca la guardia”. Durante la operación, se intensificarán los controles de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de la Guardia Civil, además de vigilar el correcto comportamiento de los conductores con radares fijos y móviles, cámaras, vehículos camuflados, helicópteros y drones.

Para dar cobertura a la operación, Tráfico contará con todos sus medios humanos: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión de tráfico, personal de mantenimiento de equipos y servicios de emergencia. También se establecerán medidas de regulación y ordenación del tráfico, como carriles reversibles y adicionales, itinerarios alternativos, paralización de obras, limitación de pruebas deportivas y restricciones a vehículos de mercancías peligrosas o transporte especial en tramos, fechas y horas determinadas.

Previsión de circulación por días

El jueves 14 por la tarde, especialmente entre las 16.00 y las 23.00 horas, se espera tráfico intenso y posibles retenciones en las salidas de las grandes ciudades y en las principales vías de acceso a zonas turísticas y de segunda residencia.

El viernes 15 por la mañana continuará el tráfico intenso de salida de los núcleos urbanos y hacia zonas de destino, sumándose a los habituales desplazamientos cortos hacia playas y poblaciones con festividades. El sábado 16 se prevé movimiento denso desde primeras horas en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en los itinerarios que conectan poblaciones de costa y segundas residencias.

El domingo 17 será un día complicado por la mañana en trayectos cortos hacia poblaciones costeras y zonas de playa, mientras que por la tarde se concentrarán los problemas de circulación en los principales ejes que facilitan el regreso hacia los grandes núcleos urbanos desde las zonas de descanso y segunda residencia.