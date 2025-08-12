¿Tu coche da tirones? Así evitas el fallo que todos cometen al cambiar marcha

Cambiar de marcha puede parecer algo sencillo, pero la forma en que lo hacemos influye mucho en la suavidad de la conducción y en la salud de nuestro coche. Esa incómoda sensación de “tirón” al pasar a una marcha superior es un problema muy común, y entender por qué sucede es clave para evitarlo y alargar así la vida útil de nuestro embrague.

Seguro que alguna vez has experimentado ese molesto tirón al cambiar de marcha, especialmente cuando vas con prisas, que siempre son las peores compañeras al volante. Desde la Autoescuela Carbayón (@autoescuelacarbayon), explican en uno de sus vídeos que este es uno de los errores más habituales al manejar un coche.

Este tirón suele ocurrir justo cuando estamos en movimiento, por ejemplo, al pasar de primera a segunda. ¿La causa? Soltar el embrague demasiado rápido en lugar de hacerlo con suavidad. La explicación está en la mecánica del embrague: los discos que conectan motor y ruedas necesitan sincronizar su velocidad, y si no les damos tiempo, el coche responde con ese brusco tirón.

Para evitarlo, la clave está en ser más delicados al soltar el pedal, dejando que el embrague cumpla su función poco a poco. Recordemos que el embrague tiene un recorrido pensado para facilitar este proceso. Si no lo hacemos bien, no solo sentiremos esos tirones incómodos, sino que también aceleraremos el desgaste de los discos, lo que puede derivar en reparaciones costosas cuando el embrague comienza a patinar o rascar.

Así que, seas de los que mantiene el pie apoyado en el embrague o de los que lo suelta de golpe, es hora de cambiar esos hábitos. Con un poco de práctica, tu coche te lo agradecerá con cambios más suaves y menos visitas al taller.