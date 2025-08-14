Disminuyen a 16 las carreteras afectadas por los incendios, en Zamora, Palencia, León, Cáceres y Huelva

Los incendios mantienen cortadas 16 carreteras de la red secundaria en cinco provincias, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web. Siete de estas vías están en Zamora, tres en Palencia, tres en León, dos en Cáceres y una en Huelva.

Entre las carreteras que se han visto afectadas por el humo en las últimas horas se encuentra en Ourense la carretera N-525 desde el kilómetro 172 en Albarellos al kilómetro 168 en Verin, sentido decreciente de la kilometración. También en Ourense la A-52 desde el kilómetro 160 en Cabreiroá al kilómetro 174 en Lamas, en ambos sentidos.

En Zamora el humo afecta a la carretera ZA-P-1511 desde el kilómetro 27 en Alcubilla de Nogales al kilómetro 34 en fuente encalada, sentido creciente de la kilometración. También la ZA-P-2554 desde el kilómetro 0 en Cubo de Benavente al kilómetro 17 en Rosinos de Vidriales; así como la carretera ZA-P-2433 desde el kilómetro 14 en Puercas al kilómetro 17.6 en Ferreruela de Tabara; la ZA-111 a la altura de Cubo de Benavente, desde el kilómetro 15 al kilómetro 18.5; y ZA-902 desde el kilómetro 14 en San martin de Tabara al kilómetro 24 en Losacino.

En León se encuentra afectada la LE110 (punto kilométricos 2 al 11 ambos sentidos) a la altura de Valdeviejas y a la LE125 (pk 2.5 al 35 ambos sentidos, en Bañeza y Torneros de la Valderia.

Asimismo permanece cortada la A52 en Ourense desde Cabreiroá a Cualedro. El desvío está habilitado por la Nacional 525. También está cortada la A6 a la altura de Valcavado del Paramo en León dirección hacia Tordesillas debido a un accidente.