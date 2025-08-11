Este SUV con etiqueta cero ofrece prestaciones top a precio de risa

Menudo chollo tenemos para ti, de los que hacen época. El Jaecco 7 Súper Híbrido Enchufable (SHS) tiene prestaciones dignas de cualquier coche exclusivo que se te pueda pasar por la cabeza. Vino a nuestras vidas a destrozar cualquier prejuicio que la gente pudiera tener sobre los coches chinos, y de momento parece haber convencido a varios con más de 500 matriculaciones en lo que va de año. Dicho esto, la oferta que tiene durante este mes de julio es increíblemente buena tanto por precio como por rendimiento. Así que te pedimos que leas lo que te vamos a contar, porque te va a dejar con la boca abierta.

Una autonomía infinita

Que un coche híbrido enchufable (PHEV) tenga 1.200 kilómetros de autonomía es prácticamente imposible de ver hoy en día, salvo con el Jaecco 7 SHS. Así las cosas, 90 de ellos en eléctrico y el resto corresponde a su depósito de gasolina. Como no puede ser de otra forma, estas cifras tan impresionantes le valen la etiqueta Cero de la Dirección General de Tráfico (DGT). Te preguntarás cómo es esto posible, aquí tienes la respuesta: motor gasolina de 1.5 litros y dos motores eléctricos que desarrollan conjuntamente unos 340 CV de potencia junto a una batería de 18,3 kWh de capacidad neta.

Esta ha sido testada en condiciones muy extremas, tanto de frío como de calor, en heladas y desiertos. Por lo tanto, hablamos de una batería preparada para todo, más si cabe teniendo en cuenta el sistema de triple protección con el que cuenta.

Su habitáculo es muy acogedor

Asientos delanteros ventilados, un maletero que parte de 424 litros de capacidad y alcanza los , el cuero sintético de los asientos... Son muchos los argumentos que tiene el Jaecco 7 SHS para hacer que las personas que viajan a bordo de él se sientan como en casa. Por no hablar de su rico repertorio tecnológico, liderado por su sistema multimedia con pantalla de 14,8 pulgadas en el centro del salpicadero y al que acompañan un navegador, una cámara de 540º, 19 sistemas de ayudas a la conducción, arranque por botón, acceso sin llave, faros LED automáticos y climatizador automático, entre otros loables elementos.

Por si no fuera suficiente, su techo solar panorámico le da una sensación de amplitud que se agradece para disfrutar de una comodidad única.

La oferta: disponible desde 23.990 €

Gracias al Plan Moves III, el Jaecco 7 SHS puede ser tuyo por tan sólo 23.990 €. Para ello tendrás que venir con tu vehículo antiguo y achatarrarlo dentro de las condiciones del programa y cumplir las de financiación que te imponga la marca. No vas a tener una oportunidad así en mucho tiempo, o quizás nunca, así que por tu bien y el de los tuyos aprovéchala.