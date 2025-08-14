Si te vas de vacaciones ahora y necesitas alquilar un coche, prepara tu cartera

En verano todo está caro, y ya en el mes de agosto en el que estamos más aún. Nuestra sagrada costumbre española de irnos de vacaciones en el octavo mes del año es lo que tiene. Nuestro país además es tan rico en variedad que tiene dos archipiélagos que son joyas que encandilan a muchos y, para moverse en ellos, hay que alquilar sí o sí un coche. También dentro de la península, pero son los extranjeros quienes en todo caso contratan ese servicio. Como la demanda de vehículos de alquiler crece como la espuma, su precio lo hace en esa medida. Un estudio llevado a cabo por el comparador Check24 le pone cifras.

Más de 40 € al día

El trabajo elaborado por Check24 informa que el precio por alquilar un coche durante un día en verano puede superar la barrera de los 40 € en lugares muy masificados. Así las cosas, las tarifas pueden duplicarse si se compara con un mes de temporada baja o no turístico. Para que os hagáis una idea, en la capital Madrid puede alcanzar los 43 € el alquiler por día en unas fechas de gran demanda, mientras que en días mucho más tranquilos suele situarse en unos 23 €. Si echamos un vistazo a lo que pasa en Baleares, en Palma de Mallorca se pasa de 21 a 39 € en este sentido.

Mucho más exagerado es el caso de Ibiza, donde se observa la mayor subida, y es que los precios van desde 18 €/día durante la temporada baja hasta los 41 €/día de la temporada alta como la que estamos viviendo en agosto. En conjunto, el análisis muestra que alquilar un coche en España durante este mes cuesta de media 41 € cada día. Una subida de 11 € si lo ponemos frente a los 30 € que implicaba hacerlo en marzo. En términos porcentuales, esto significa una subida de más de un 35 % entre la temporada baja y la temporada alta.

Los aeropuertos de Madrid y Tenerife Sur, el día y la noche

Los aeropuertos son los puntos principales de alquiler de coches en estos días. Si echamos un vistazo a sus tarifas, podemos ver que el Adolfo Suárez - Madrid Barajas es el más caro para contratar este servicio con unas tarifas de 43 € al día en agosto. En el otro extremo tenemos el aeropuerto de Tenerife Sur, que por unos 28 € diarios facilita la movilidad de los viajeros que vienen a disfrutar de los encantos de la isla. Así que si viajáis en grupo y podéis repartir los gastos, mucho mejor.