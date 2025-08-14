Lo he probado y estoy seguro de que es el mejor coche para jóvenes: por 17.000 €, y con 200 CV, es la alternativa barata al BMW Serie 1, el Mercedes Clase A y el Audi A3

Seguro que vais a decir lo mismo que muchos de los que han visto el vídeo que publiqué en Instagram y TikTok, que el MG3 híbrido no es un coche comparable con un BMW, un Mercedes o un Audi. Pero no estoy nada de acuerdo, al menos siempre y cuando pueda matizar.

Soy consciente de que un Mercedes Clase A AMG, un BMW Serie 1 M o un Audi S3 son coches mejores que un MG3. Pero no me parece que el coche chino tenga nada que envidiar a ninguno de esos modelos en su gama de entrada, a pesar de costar muchísimo menos. Podéis echar un vistazo al vídeo y criticar lo que queráis, o podéis seguir leyendo.

¿Estás buscando un coche potente?

Si eliges un Mercedes Clase A, un BMW Serie 1 o un Audi A3 porque estás buscando un coche potente, encontrarás una mejor opción en el MG3. Sus casi 200 CV de potencia no están presentes en ningún otro coche que se quede por debajo de los 25.000 €. Los consigue con una propulsión híbrida cuya potencia está dividida en un 50/50 entre motor de combustión gasolina de ciclo Atkinson, y motor eléctrico.

Esos 200 CV se notan tanto al salir desde parado como en las incorporaciones o adelantamientos. En esto influye mucho también la parte eléctrica, que destaca por llevar el par motor a los 425 Nm al combinar ambos sistemas de propulsión. Es una bestialidad en un coche de este precio, y se hace notar. La sensación de pisar a fondo el acelerador y que el coche responda de esa forma nerviosa que caracteriza a los eléctricos es adictiva.

Por cierto, si estabas a punto de decir que el comportamiento de este coche está muy lejos del de los Mercedes, BMW, Audi y compañía, solo tienes que ver algún vídeo de cómo supera las pruebas del alce más rápido. Y sí, no es un coche para batir tiempos en Nurburgring, no quiero hacerte pensar eso. Pero es que los otros tampoco. Si buscas un coche nuevo, y no quieres gastarte mucho dinero, puede que sea la mejor opción.

MG3 Hybrid: la revolución del año que llega de China | MG Motors

Un compacto a precio de saldo

Si tu próximo argumento eran los acabados y calidades premium de cualquiera de los tres compactos alemanes, es mejor que te olvides de eso. Cualquiera de esos tres en su gama de entrada no está al nivel de los acabados en calidad del MG3. En el coche chino encontrarás menos plástico rígido. Y además no tendrás que gastarte mucho para llevártelo Full Equip, aunque eso lo dejamos para otra ocasión.

Solo el MG3 híbrido más barato ya cuenta con más equipamiento que cualquiera de los Mercedes, Audi o BMW más baratos que puedas configurar. Incluye por ejemplo cámara de visión trasera, sistema de infoentretenimiento de doble pantalla con Android Auto y Apple Carplay, y casi todo el equipamiento de seguridad como el set completo de airbags o el sistema MG Pilot con ADAS como el control de crucero inteligente, el reconocimiento de cansancio, o la frenada de emergencia.

Por 17.000 €, ¿hay algo parecido en el mercado?

MG 3 | MG Cars

Los problemas de suministro de MG

Y pasaré a decirte yo los problemas que tiene el MG3 híbrido para que no te dejes influir por las críticas sin fundamento. El primer problema es el de las averías y los suministros. Para empezar, averías las justas. Pero si te das un golpe, y tienes que cambiar parachoques, quizás te preocupen las dudas que alrededor de la marca y los problemas de suministros que afirman que tiene. La realidad es que MG vendió muchas más unidades de las que se esperaba en el relanzamiento de la marca.

Si le sumamos a los problemas de suministro habituales que tienen muchas marcas desde la pandemia, y que podemos ver al ir a encargar un coche con la configuración que elegimos, el hecho de que es una marca que lleva poco tiempo distribuyendo en Europa, no es raro que haya tenido algunos problemas de suministro. No obstante, esto ha cambiado, el servicio de postventa de MG ha abierto un centro de distribución cerca de Madrid.

Personal del servicio de postventa nos ha explicado que los plazos han cambiado mucho. Las piezas que de forma habitual más hay que sustituir o reparar están llegando en 48 horas o menos. Casos menos comunes se están cubriendo en menos de una semana. Y solo en el caso de cosas muy específicas que hay que encargar a fábrica están alcanzando los 30 días.

MG 3 Híbrido | MG

Los problemas del MG3 híbrido cuando se agota la batería

Por último, dos aspectos a tener en cuenta. El MG3 híbrido cuenta con un motor gasolina de 1,5 litros de ciclo Atkinson, similar al que está presente en Toyota Yaris y otros híbridos no enchufables que se recargan con la marcha. Este tipo de motores no se caracterizan por ser nerviosos ni frugales. Son motores eficaces para un uso moderado. Y además el motor eléctrico del MG3 es bastante potente porque dentro de lo que son los híbridos, la batería da cierto margen.

Esto significa que cuando agotas la batería te quedas con un coche de menos de 100 CV. En ciudad la batería la mantendrás cargada gracias a que estarás constantemente frenando. Sin embargo, en carretera, si no haces una conducción reservona, acabarás gastando la batería, y sobre todo en las cuestas te costará pasar de los 110 km/h. ¿Es eso un problema? Toca aprender a conducir un coche híbrido no enchufable, reservar un poco más en carretera cuando no hace falta pisarle, para tener esos recursos en subidas o adelantamientos.

Pero en cualquier caso, tener un coche con casi 200 CV para moverse por ciudad, con el que poder hacer viajes sin los problemas de los eléctricos, y por solo 17.000 €, a mí me parece una pedazo de compra. Y está, desde luego, en mi lista de coches preferidos calidad/precio.