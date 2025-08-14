¿Te vas de vacaciones ahora? Los 32 nuevos radares de la DGT te vigilarán para que no corras

Agosto, mes de vacaciones por excelencia para los españoles, también es una época en la que la carretera se cobra muchas vidas desgraciadamente. Conscientes de ello, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) han instalado unos 32 nuevos radares a lo largo y ancho de nuestra geografía. Hasta 11 Comunidades Autónomas reciben la llegada de estos dispositivos encargados de vigilar que nadie corra más de lo permitido. Y es que como recuerdan desde la institución que preside Pere Navarro, entre el 10 y el 15 % de todos los accidentes y el 30 % de los que son mortales resultan del exceso de velocidad o inadecuada.

La mayoría son de tramo

De los 32 nuevos cinemómetros instalados por la DGT recientemente, siete son fijos y 25 de tramo. Es decir, los primeros se colocan en una ubicación concreta y funcionan mediante una antena que emite una señal de microondas a la carretera que rebota contra los vehículos circulantes y la señal vuelve a la antena. De esta forma, cifra los datos recibidos para que la información no se manipule, calcula la velocidad a la que ha ido el coche en ese instante a partir de la frecuencia de la onda recibida. Pueden ir dentro de cabinas o de pórticos situados en el lateral de la carretera.

Por otro lado, los segundos y más presentes de tramo lo que hacen es controlar la velocidad media a la que circula un vehículo determinado entre dos puntos. Por lo tanto, has de mantener durante ese camino una velocidad similar o inferior a la máxima permitida. Cuando has salido a carretera otras veces habrás visto unas señales horizontales luminosas arriba y otra vertical blanca en el lado derecho que advierten de la presencia de radares, pues hacen referencia a ellos. Unos metros más adelante están colocados los radares para volver a reconocer la matrícula y calcular la velocidad media que te hemos comentado.

Aquí tienes el listado completo

Dicho todo esto, esta es la lista de los 32 nuevos radares instalados por la DGT con su tipología, provincia y punto kilométrico: