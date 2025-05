La crisis de Nissan le va a empujar a despedir 20.000 personas

Nissan parece no salir de una crisis que algunos creen que es la más grande de su historia. La firma japonesa ha confesado en la radio japonesa NHK que van a prescindir de casi 20.000 personas de su plantilla mundial. O lo que es lo mismo: el 15 % de su equipo. Una medida que está dentro del programa de reducción de costes que ya anunció en febrero y que implica aplicar tijeretazo sobre los gastos fijos que, como no puede ser de otra forma, corresponden en buena medida a los salarios de los trabajadores. Esta decisión no se puede explicar de otra forma que no sean las cuentas de la compañía.

Han perdido casi 5.000 millones de € en el último año fiscal

En el último ejercicio fiscal, que tuvo su cierre en el pasado mes de marzo, Nissan registró unas pérdidas que se sitúan entre los 700 y 750 mil millones de yenes, lo que equivale al cambio a unos 4.200-4.600 millones de €. Es más, el primer trimestre ha sido especialmente malo para la marca japonesa con una caída del 94 % de los ingresos consecuencia de la catástrofe vivida con las ventas en mercados sumamente importantes como Estados Unidos y China. Los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump fue la estocada definitiva en el país norteamericano.

Con todos estos datos en la mano, Nissan ha registrado la mayor caída de ingresos en toda su historia, superando la que experimentó en el ejercicio fiscal 1999-2000 y que se situó en 684.000 millones de yenes netos. En aquella ocasión, los japoneses supieron revertir el golpe gracias a la alianza tejida junto a Renault. Quién sabe si la llave hacia la salvación ha estado en esa unión con Honda que no logró fructificar dado que las condiciones fijadas por sus futuros socios no les convencían.

Todo esto lo ha aprovechado el ex CEO de Nissan, el brasileño Carlos Ghosn, para atizar de lo lindo a la cúpula de la empresa. "El principal problema reside en la gestión de Nissan. Está en una situación desesperada", afirmó Ghosn en una entrevista con la cadena televisiva francesa BFM TV. Asimismo, señaló que las pérdidas millonarias que está sufriendo la compañía se debe a la lentitud a la hora de tomar decisiones. Tampoco ve sentido al intento de aliarse con Honda, por lo que la solución a su modo de ver pasa por "innovar, hacer algo diferente a lo tradicional".