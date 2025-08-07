La OCU avisa de balizas luminosas V16 sin homologar en grandes plataformas online

La Organización de Consumidores y Usuarios ha advertido de que algunas de las nuevas balizas luminosas V16 de señalización de emergencia que comercializan grandes plataformas online no están homologadas conforme al anexo del Real Decreto 2822/1998 que fija su uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

"Son modelos desactualizados y desde el año que viene su uso podría ser sancionado con 80 euros de multa; además de suponer un riesgo para el conductor al carecer de funciones básicas como la geolocalización o la conexión automática con la Dirección General de Tráfico (DGT)", ha señalado.

Baliza luminosa V16 | Autowin24

En este contexto, antes de adquirir una baliza V16, OCU aconseja comprobar que el modelo está incluido en el listado de dispositivos homologados que ofrece la web de la DGT y anima a desconfiar de los modelos más baratos, "pues el precio de uno autorizado varía entre los 40 y los 50 euros" y "los hay que cuestan hasta 80 euros".

"Sin duda se trata de una herramienta necesaria y útil, ya que permite señalizar un vehículo averiado sin salir a la calzada, previniendo así un posible atropello; además de transmitir la localización al centro de gestión de tráfico para facilitar la asistencia y avisar de la inmovilización a otros conductores. Pero no deja de suponer un desembolso caro, pues el dispositivo no tiene una duración ilimitada, al contrario de los tradicionales triángulos", ha subrayado.