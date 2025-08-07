ITV sorpresa en plena carretera: podrán pararnos y revisar nuestro coche

¿Sabías que podrías ser detenido en plena carretera para una inspección técnica de tu vehículo? Aunque parezca una medida extrema, la Unión Europea está trabajando en una nueva directiva que establecería por ley las inspecciones aleatorias de ITV en las carreteras. Esta iniciativa busca garantizar que los vehículos en circulación cumplan con los estándares de seguridad y medioambientales, especialmente aquellos más antiguos o con antecedentes de fallos.

En España, ya se están llevando a cabo pruebas piloto de estas inspecciones móviles. Agentes de tráfico, en colaboración con unidades móviles equipadas con tecnología avanzada, pueden detener vehículos al azar para realizar revisiones técnicas. Durante estos controles, se evalúan aspectos como el sistema de frenos, dirección, suspensión, neumáticos y emisiones contaminantes.

Si tu vehículo presenta defectos graves durante una de estas inspecciones, podrías enfrentarte a sanciones económicas y, en casos extremos, a la inmovilización del coche hasta que se subsanen los problemas detectados.

Para evitar sorpresas, es recomendable mantener al día la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y asegurarse de que el coche se encuentra en condiciones óptimas para circular. Recuerda, la seguridad vial es responsabilidad de todos.