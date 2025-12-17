No es solo el veto de 2035: Europa admite el error del coche eléctrico caro y cambia las reglas para abaratarlo

Durante años, la Unión Europea ha defendido una electrificación acelerada del automóvil basada en una idea que parecía incuestionable: el coche eléctrico sería la solución universal. Hoy, Bruselas empieza a admitir que esa estrategia estaba incompleta. No solo por el calendario del veto a los motores de combustión en 2035, sino porque el modelo de coche eléctrico que se ha impulsado es demasiado caro, pesado y poco realista para el uso diario en ciudad.

La reciente rectificación del veto de 2035 no llega sola. Viene acompañada de un cambio de fondo: Europa quiere abaratar el coche eléctrico, y para hacerlo está dispuesta a cambiar las reglas.

Prohibición en 2035 de la venta de coches nuevos que generen CO2 | KIA

El problema que Bruselas ya no puede ignorar

El mercado ha hablado. Las ventas de eléctricos se han frenado, los precios siguen siendo altos y buena parte de los usuarios no encuentra en el coche eléctrico actual una alternativa razonable a su coche térmico.

SUV eléctricos grandes, con baterías sobredimensionadas y precios elevados han sido la norma. Un tipo de vehículo que:

Consume muchos recursos

Necesita infraestructuras que no siempre existen

No encaja con el uso urbano mayoritario

Queda fuera del alcance de muchas economías domésticas

Bruselas asume ahora que forzar este modelo no estaba funcionando. Ni para el consumidor, ni para la industria europea.

Coches eléctricos | EP

Cambiar las reglas para cambiar el coche: los e-car

La respuesta de la Comisión Europea es clara: crear un nuevo marco para coches eléctricos pequeños, más simples y mucho más baratos. Son los denominados e-car de los que hemos hablado en otras ocasiones.

La clave no está solo en las ayudas, sino en la normativa. Europa propone una nueva subcategoría de eléctricos urbanos que:

Tendrán menos exigencias normativas durante diez años

Estarán exentos de nuevas obligaciones en seguridad y sostenibilidad

Podrán fabricarse con costes mucho más bajos

El objetivo es directo: reducir el precio final del coche eléctrico, no compensarlo artificialmente con subvenciones.

Mitsubishi Kei Car | Mitsubishi

Coches más pequeños, pensados para ciudad

Estos nuevos eléctricos no buscan sustituir al coche familiar ni al SUV de viaje. Están pensados para lo que millones de personas hacen a diario: moverse por ciudad y alrededores.

Serán coches de:

Tamaño contenido (hasta 4,2 metros).

Prestaciones moderadas.

Uso urbano y periurbano.

Coste mucho más ajustado.

Un enfoque que recuerda a los kei-cars japoneses, pero adaptado al mercado europeo. Y ojo aquí, serán coches que tendrán que cumplir con requisitos inferiores en términos de seguridad. No obstante, tampoco hace falta un tanque para ir a por el pan, ¿no?

Dacia Hipster | Dacia

Ventajas reales para el usuario

Para que funcionen, Bruselas plantea que estos coches no solo sean más baratos de fabricar, sino también más ventajosos de usar.

Entre las medidas previstas:

Permisos especiales de aparcamiento

Exenciones en peajes

Acceso prioritario a zonas de bajas emisiones

Tarifas de recarga reducidas

Incentivos específicos a la compra

Además, si se producen en Europa, sus ventas contarán más a la hora de cumplir los objetivos de emisiones de los fabricantes, lo que incentiva que las marcas los ofrezcan y los promocionen. Y esto último es clave. Los fabricantes podrán compensar el 10% de sus objetivos de emisiones de CO2 con "créditos" obtenidos por medio de otras acciones, como el uso de acero verde producido en Europa, e-fuels, y demás. Una de esas grandes acciones será la producción y venta de estos vehículos bonificados.

Así, para seguir vendiendo grandes coches con motor de combustión los fabricantes solo tendrán que encargarse de vender también coches eléctricos baratos producidos en Europa. Un win-win para la industria europea donde solo hay una cosa que se puede poner en duda: ¿no eran innegociables las necesidades medioambientales? Finalmente, ha quedado claro que las necesidades económicas eran las verdaderamente innegociables.