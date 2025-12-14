Comprar un coche chino en España no implica tener que comprar eléctrico: 5 modelos con motor gasolina ideales a buen precio

Es fascinante observar cómo se ha instalado en el imaginario colectivo español una especie de dogma inquebrantable que se empeña en que si un coche es chino, va a baterías. Esta simplificación de la realidad, aunque es tremendamente cómoda para quienes no quieren perder tiempo analizando el mercado, es una cortina de humo que oculta una de las oportunidades más interesantes de finales de 2025, porque mientras la mayoría sigue discutiendo sobre la ansiedad de autonomía y la infraestructura de carga, existe una resistencia silenciosa de modelos de combustión que está conquistando los garajes de quienes saben hacer números.

La realidad es mucho más rica y compleja de lo que nos cuentan los titulares, porque algunas marcas que todos asociamos con la vanguardia eléctrica han decidido mantener una línea paralela de motores térmicos que ofrecen exactamente lo que el conductor medio español sigue demandando: libertad de movimiento, precios asequibles para el español y una simplicidad mecánica que huye de complicaciones tecnológicas. Estos vehículos representan una estrategia deliberada para captar a ese enorme grueso de conductores que, aunque les guste la tecnología, prefieren seguir repostando en cinco minutos en su estación de servicio de confianza sin cambiar sus hábitos de vida.

MG 3 | MG

Si eres de los que automáticamente descartan cualquier opción asiática pensando que te obligará a instalar un Wallbox en tu plaza de garaje, prepárate para descubrir que estabas equivocado, porque algunos fabricantes como MG, Omoda, Jaecoo, Bestune y DFSK tienen en sus catálogos auténticas joyas de gasolina que desmienten el mito y que, por relación calidad-precio, dejan en evidencia a muchos competidores europeos generalistas.

MG lidera la resistencia

Resulta paradójico que MG, que es la marca que más ruido hace con sus eléctricos accesibles, sea al mismo tiempo la que mejor ha entendido que el mercado español todavía respira gasolina por los cuatro costados. Por eso mantiene una oferta térmica que se ha convertido en la pesadilla de las marcas tradicionales. El ejemplo más flagrante de esta dualidad es el MG3, un utilitario que con su motor 1.5 de 116 CV se planta ante nosotros no como una reliquia, sino como una solución de movilidad brillante y honesta, que ofrece un equipamiento tecnológico de primer nivel y una etiqueta C que, para la inmensa mayoría de habitantes fuera de las almendras centrales de Madrid o Barcelona, es más que suficiente para el día a día.

Pero donde MG realmente ha atinado es en el segmento SUV, porque tanto el superventas MG ZS con sus motores atmosféricos como el más capaz MG HS con sus bloques turboalimentados e hibridación, demuestran que se puede ofrecer un coche familiar, espacioso y moderno sin obligar al cliente a dar el salto a la electrificación si no lo desea. Al final, esta estrategia de libertad de elección es la que ha permitido a la marca disparar sus matriculaciones y atraer a miles de compradores que entran al concesionario curiosos por los precios y salen conduciendo un coche de gasolina porque, calculadora en mano, es la opción que mejor se adapta a su realidad económica y funcional.

No es casualidad que veas tantos por la calle, ya que al final el consumidor español es pragmático y sabe reconocer cuándo un producto ofrece mucho por muy poco, ignorando los prejuicios sobre el origen de la marca en favor de una compra maestra que soluciona sus necesidades de transporte de forma inmediata y eficaz.

OMODA 5 EV | Centímetros Cúbicos

La potencia y el carácter se llaman Omoda, Jaecoo

Si MG juega la carta del pragmatismo y el precio, el grupo Chery ha decidido subir la apuesta con Omoda y Jaecoo introduciendo en nuestro mercado unos vehículos que no solo consumen gasolina, sino que lo hacen con unas prestaciones que han pillado desprevenida a la competencia europea. El Omoda 5 y los robustos modelos de Jaecoo llegan equipados con unos motores 1.6 TGDI y una hibridación que son una auténtica delicia por su respuesta contundente.

También encontramos a marcas como Bestune, que trae modelos puramente térmicos como el SUV T90 (impresionantemente capaz) y sus 252 CV de potencia y su etiqueta ECO opcional. Esta se atreve a desafiar la narrativa de que lo chino es solo utilitario o eléctrico, y pone sobre el asfalto unas máquinas capaces conquistar a quien busca un rendimiento superior sin pagar el peaje de las marcas premium alemanas.

Bestune T77 | Bestune

Para cerrar el círculo de las compras interesantes, tenemos a DFSK, que sigue apostando por la versatilidad con sus opciones bifuel de GLP, que permiten acceder a la etiqueta ECO sin renunciar a la autonomía y la facilidad de repostaje de un motor de combustión tradicional.

Así que la próxima vez que escuches a alguien sentenciar que todos los coches chinos son eléctricos, podrás hablarle de estas cinco alternativas a gasolina que se están comiendo el mercado español.