¡Alucina con el parabrisas de BMW! Así será conducir un coche del futuro

Imagina que tu parabrisas no solo te muestre la carretera, sino también la información clave que necesitas para conducir, y que además, todo esto se vea con una profundidad 3D espectacular, compartida incluso con tus acompañantes. Eso es el Panoramic iDrive de BMW.

El BMW Panoramic iDrive es el corazón de la "Neue Klasse" de la marca bávara que marca un antes y un después en la interacción entre hombre y máquina. No importa si tu próximo BMW es eléctrico, híbrido o de gasolina, porque este sistema llegará a todos los nuevos modelos a partir de este mes. Detrás de esta maravilla hay un trabajo exhaustivo de investigación para asegurarse de que cada detalle está pensado para el conductor.

BMW Panoramic iDrive | BMW

Así funciona el Panoramic iDrive

El BMW Panoramic iDrive consiste en cuatro elementos tecnológicos que trabajan en perfecta armonía para crear una experiencia de usuario sin precedentes, que une lo digital y lo físico. Su objetivo es mantener tus manos en el volante y tus ojos en la carretera mientras ofrece toda la información.

El protagonista principal es el BMW Panoramic Vision, un impresionante HUD panorámico que proyecta la información directamente en la parte inferior del parabrisas, de pilar a pilar. No es que todo el parabrisas se convierta en una pantalla, sino que es una proyección óptica avanzada que utiliza una superficie negra impresa en el cristal para reflejar el contenido pero manteniendo la transparencia para poder ver el exterior. Además añade capas extra de información con una profundidad aún mayor, como alertas de asistencia a la conducción o las rutas de navegación más inmersivas.

A este sistema lo acompañan la pantalla central, que es un monitor táctil de diseño elegante y tecnología de retroiluminación matrix y el volante multifunción. Todo funciona bajo el BMW Operating System X, basado en Android.

BMW Panoramic iDrive | BMW

Una experiencia 3D que te hará sentir en el futuro

La magia del BMW Panoramic iDrive no reside solo en lo que muestra, sino en cómo lo muestra al crear una experiencia inmersiva que eleva la percepción de la información a un nivel completamente nuevo. La integración del 3D no es un capricho estético y se convierte en una herramienta funcional que mejora la seguridad y hace que la información sea más accesible y natural.

La información crítica de la conducción se proyecta directamente en tu campo visual e incluye velocidad, datos de los sistemas de asistencia al conductor (ADAS), semáforos, señales de tráfico, navegación y tus widgets personalizables. Al final, se pretende reemplazar al tablero tradicional.

Además, el sistema es totalmente personalizable, y con el modo my personal, puedes definir tus preferencias de conducción, elegir fondos de pantalla, ajustar los colores de la iluminación ambiental y organizar hasta seis widgets en tu Panoramic Vision. Además, el asistente personal inteligente BMW emplea modelos de lenguaje avanzados (IA) y entiende comandos de voz naturales como "Llévame a una estación de carga cerca de una tienda" y aprende de tus preferencias para ofrecerte sugerencias proactivas. Este asistente, junto a una experiencia sonora adaptada con HypersonX, que ajusta 43 señales acústicas a modos como Sport o Personal, crea una conexión con el vehículo que se adapta a tu estado de ánimo.

BMW Panoramic iDrive | BMW

El futuro parecía lejano pero ya está aquí.

Este sistema de BMW no está solo, porque ya son varios los fabricantes que apuestan por el uso de HUD y de información proyectada sobre el parabrisas para sustituir los sistemas tradicionales.

Por ejemplo, Hyundai ya presentó su Hyundai Mobis, que al final es esta misma tecnología de hologramas aplicada al parabrisas para mostrar en ·D y en tiempo real absolutamente todos los datos del vehículo, la carretera, el clima, o incluso el multimedia.

Con esta tecnología a las puertas, solamente podemos esperar un boom de tecnología de gran magnitud para dentro de los próximos cinco años. Prepárate, porque ya no hace falta que te imagines el futuro. Está ya aquí.