Algunos vehículos sin etiqueta podrán seguir circulando en Madrid durante 2026

El Ayuntamiento ha ampliado un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026, la moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid, ha informado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

El titular de Movilidad ha subrayado que la excepción "solo afecta a los que residen en la ciudad de Madrid y no a los que están domiciliados fuera de ella, que esos siguen sin poder circular ya desde hace más de un año".

Madrid | Centímetros Cúbicos

"Hemos tomado la decisión de ampliar la excepción para que continúe a lo largo del próximo año (la moratoria) aquellos vehículos sin etiqueta. Hemos tomado esta decisión de ampliar esta excepción teniendo en cuenta el bajo impacto medioambiental", ha indicado Carabante. El delegado ha insistido en que el número de vehículos sin etiqueta "es muy reducido y, por tanto, el impacto ambiental es reducido", a lo que ha unido "los mejores datos de calidad del aire semana a semana y mes a mes, muy alejados de los del año 2019".

Entonces "Madrid era la capital de Europa más contaminada y hoy es una de las ciudades menos contaminadas, muy por debajo en contaminación que Berlín, que Roma, que París, que Londres, que Milán, ciudades que incumplen la normativa europea cuando Madrid la lleva cumpliendo desde el año 2022". "Por tanto podemos, teniendo en cuenta esos datos de calidad del aire, otorgar esa excepcionalidad para que sigan circulando un año más", ha indicado.

Etiqueta C | Centímetros Cúbicos

Entre 14.000 y 15.000 vehículos

En total la moratoria afectará a "apenas 14.000, 15.000 vehículos que circulan por la ciudad de Madrid, que sobre los 4,8 millones de accesos que hay a la zona de bajas emisiones suponen un valor muy pequeño y, por tanto, un impacto también pequeño en la movilidad".

Carabante ha defendido que "la sostenibilidad ambiental tiene que ir acompañada de la sostenibilidad social y las políticas medioambientales no pueden suponer un perjuicio notable en la vida diaria de los ciudadanos".