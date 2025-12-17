¿Coche nuevo a la vista? Estos son los modelos de 2026 que revolucionarán las carreteras españolas

Prepárate, porque el 2026 no será un año cualquiera para el mundo del motor, sino una auténtica explosión de novedades que cambiarán por completo el paisaje de nuestras carreteras y, posiblemente, tu lista de deseos automovilísticos.

Si estabas pensando en cambiar de coche o simplemente te apasiona estar al día con las últimas tendencias, este artículo es tu hoja de ruta definitiva para el 2026.

La revolución eléctrica se acelera. Estos son los 'cero emisiones' que marcarán 2026

El avance hacia la electrificación en España acelerará con la llegada de una hornada de vehículos 100% eléctricos que no solo destacan por su diseño y prestaciones, sino que presumen de unas autonomías que revientan unos precios cada vez más competitivos.

El único coche de más de 30.000 € entre los más vendidos de España es de Toyota... y se pasa al modo eléctrico con 600 km de autonomía | Toyota

La variedad será tal que habrá un eléctrico perfecto para cada tipo de conductor, desde el más urbano hasta el que devora kilómetros.

Uno de los lanzamientos más esperados, es el Toyota C-HR+ Electric, un SUV coupé compacto de cinco puertas que aterrizará en el primer trimestre de 2026 con una potencia de 224 CV y una autonomía WLTP que te permitirá recorrer hasta 609 kilómetros con una sola carga. Este es una opción irresistible para quienes buscan estilo, eficiencia y tecnología de vanguardia. El precio de partida que se estima en unos 35.549 €.

Además, el 2026 también nos traerá el impresionante BYD Seal GT, un coupé compacto eléctrico de hasta 400 CV que promete emociones fuertes para mediados de año. Además, desde Kia llegarán el llamativo EV4 (un hatchback con unos 650 km de autonomía) y el versátil EV5 (un SUV con cerca de 500 km), ambos a finales de 2026.

BYD Seal U | BYD

No podemos olvidarnos del regreso del urbano por excelencia, que es la segunda generación del Dacia Spring. Este modelo es conocido por su accesibilidad, y se renovará con unos motores de 70 y 100 CV, y una autonomía de 225 km WLTP (mayor que antes) desde unos muy atractivos 16.900 €, por lo que se confirma como una opción llamativa para quien busca un eléctrico barato. Los amantes del lujo tendrán el Genesis GV60 (SUV eléctrico premium con 550 km de autonomía) que hará su debut europeo a mediados de 2026.

Por otro lado, y hablando de lujo, Lancia sorprenderá a muchos con el Gamma, un crossover fastback eléctrico que promete hasta 700 km de autonomía a principios de año, y Land Rover no se quedará atrás con la versión eléctrica de su elegante Velar, que superará los 600 km de autonomía.

Híbridos y microhíbridos. Etiqueta ECO y cero accesible

Para aquellos que aún no están listos para el salto total al eléctrico, o simplemente buscan la máxima eficiencia sin depender de la recarga, el 2026 será un año espectacular. La tecnología híbrida seguirá siendo protagonista, y ofrecerá soluciones que combinan lo mejor de ambos mundos: potentes motores de combustión y el apoyo de la electrificación para reducir consumos y emisiones para lograr la ansiada etiqueta ECO o la CERO en los enchufables.

Toyota RAV4 PHEV 2026 | Toyota

Toyota renovará su exitoso RAV4 con una sexta generación que se presentará con versiones híbridas de 183 y 191 CV, además de dos opciones híbridas enchufables de hasta 304 CV.

FIAT nos traerá también el 500 Hybrid, una versión microhíbrida de su icónico urbano, que con un motor gasolina de 65 CV que se apoya en un pequeño propulsor eléctrico y un precio de partida de 19.140 €, se perfila como una opción encantadora y eficiente para la ciudad que además te da la etiqueta ECO. Y el nuevo SUV compacto, el Kia Seltos también se electrificará por primera vez.

Dacia seguirá fiel a su espíritu de ofrecer modelos accesibles pero tecnológicamente avanzados, y actualizará dos de sus pilares. El Sandero Stepway de 2026 y el Jogger no solo ofrecerán opciones de gasolina y GLP, sino que incorporarán ahora un potente motor híbrido de 155 CV desde unos sorprendentes 15.820 €, que es un auténtico bombazo en el segmento de los utilitarios crossover.

Incluso CUPRA prepara un interesante restyling híbrido enchufable para su Born en 2026.

CUPRA Born VZ | CUPRA

SUV, compactos y deportivos para todos los gustos

En el segmento SUV, la marca española CUPRA nos sorprenderá con el Raval, un SUV eléctrico muy deportivo de cinco puertas que promete más de 200 CV y 450 km de autonomía, una opción CERO emisiones con mucho carácter. Ford relanzará su EcoSport, que es un SUV pequeño que, con producción en España y motor gasolina electrificado, será una apuesta segura con etiqueta ECO.

No podemos olvidar el Ebro S900 PHEV, un gran SUV chino de siete plazas que, con 425 CV y una autonomía eléctrica de 140 km (más de 1.000 km en total), promete revolucionar el segmento de los SUV grandes con un precio que podría rondar los 38.990 € con ayudas.

En el segmento compacto, Kia presentará la cuarta generación de su Ceed, que contará con motores microhíbridos e híbridos enchufables listos para competir con el renovado Peugeot 308, que ya ofrece versiones ECO y CERO.

Sí, el año viene cargado de novedades.