Baliza V16 Help Flash: todo lo que necesitas saber sobre esta nueva luz de emergencia obligatoria

El próximo 1 de enero de 2026 entra en vigor la obligatoriedad, sin posibilidad de prórrogas ni moratorias según Tráfico, de llevar en el vehículo la baliza luminosa V-16 para señalizar averías y accidentes en carretera en sustitución de los triángulos de emergencia.

La nueva señalización obligatoria tiene como objetivo reducir la posibilidad de accidente, pues cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban señalizar una avería o colocar los triángulos.

¿Qué vehículos están obligados a llevarla?

Según el Reglamento General de Vehículos, los vehículos que deberán llevar este dispositivo, único autorizado para señalizar una avería o incidencia en carretera a partir del 1 de enero, son turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales.

En el caso de las motocicletas, aunque no existe obligación, su utilización resulta muy aconsejable.

La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio.

¿Cómo funciona y cómo debemos colocarla?

La baliza debe guardarse cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo y en caso de tener que usarla, se enciende y se coloca desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo.

En caso de que no se pueda colocar en el techo del vehículo, como es el caso de los autobuses y camiones, se puede colocar en la puerta del conductor.

Una vez encendida y colocada en lo alto del vehículo, a la vez que emite la señal luminosa, transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0., de modo que otros conductores que circulen por la zona reciban esta información a través de sus navegadores, aplicaciones o paneles.

¿Qué deben hacen los ocupantes del vehículo?

Una vez activada y de acuerdo con la normativa, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la vía de circulación.

Baliza v16 homologada | Help Flash

En cualquier caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma.

Si no pudieran abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán dentro con cinturón abrochado. Por tanto, corresponderá al conductor valorar si es posible salir o no del vehículo en condiciones de seguridad.

¿Cómo se distingue una baliza conectada de una analógica?

Para saber si tu baliza está homologada debes asegurarte de que cumple estos tres requisitos:

Código de homologación visible: El número debe estar grabado físicamente en la tulipa, no solo en el embalaje. Esto confirma que el dispositivo ha superado los ensayos oficiales de laboratorio.

Conectividad garantizada con la DGT 3.0: Desde 2026, la baliza debe poder enviar su geolocalización en tiempo real a la plataforma DGT 3.0, a través de tecnología IoT.

Plan de datos incluido durante 12 años: Es obligatorio que la luz conectada tenga integrada una SIM con conectividad prepagada por al menos 12 años. Esta información debe estar también grabada en la carcasa, indicando la fecha de fin de conectividad.

¿Qué baliza puedo usar?

Es imprescindible usar una baliza que esté homologada y conectada, como las de Help Flash, marca líder de balizas luminosas V16 conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico.

Estos dispositivos son una garantía en la señalización segura en caso de avería o accidente, reemplazando a los triángulos de emergencia, ofreciendo una alta visibilidad (360° y 1 km de alcance) y geolocalización anónima a la DGT 3.0 para alertar a otros conductores, con modelos como el IoT+ que incluyen conectividad eSIM y compatibilidad con apps de asistencia.