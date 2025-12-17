El CEO de Seat y Cupra espera que la UE quite los aranceles al "deficitario" Tavascan en 1 o 2 meses

El CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha dicho que confía en que la Unión Europea retire, en un plazo de 1 a 2 meses, los aranceles adicionales al Cupra Tavascan, que se exporta de China a Europa y que califica de "deficitario" para la compañía.

Lo ha explicado en una atención a los medios, tras la inauguración de la planta de ensamblaje de baterías en la fábrica de Martorell (Barcelona), en la que ha sostenido que las conversaciones con la UE "van en la dirección de eliminar los aranceles" que impusieron a la firma automovilística.

Desde octubre de 2024, la UE impone aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China y que se comercializan en Europa, por lo que Seat está pagando un cargo adicional del 20,7% además del arancel existente del 10% sobre su Cupra Tavascan.

El pasado 4 de diciembre, la Comisión Europea explicó que está estudiando, por iniciativa propia, revocar estos gravámenes, que provocaron en parte que la compañía cerrara los tres primeros trimestres del año con un beneficio operativo de 16 millones de euros, un 96% menos que en 2024, informó Seat&Cupra en octubre.

Preguntado sobre si estos aranceles adicionales cambiaron la hoja de ruta comercial del Tavascan, Haupt ha dicho: "Decidimos que esos aranceles no se los podíamos pasar al cliente. Los esfuerzos van en eliminarlos, porque es un coche estratégico que debe volver a ganar dinero para la compañía".

"Preparados" para la no combustión en 2035

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que mantenga el veto a la venta de coches nuevos con motores de combustión en 2035.

En respuesta, Haupt ha asegurado que el plan de modelos de Seat&Cupra ya prevé un horizonte en el que esta medida se mantenga en 2035: "Estaríamos preparados para llegar a 2035 sin combustión", ha subrayado.

Sin embargo, ha apuntado que hace falta "flexibilidad" y analizar paso a paso cómo implementar este cambio en la industria automovilística, al tiempo que ha reivindicado que la velocidad de adaptación al cambio es la única fórmula de éxito, en sus palabras.