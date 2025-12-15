La aparición de un animal en carretera que obligaría a la DGT a una nueva señal de tráfico

En el mundo y según región, ya sea para proteger nuestra propia integridad como viajeros o para salvar a las especies en cuestión –la importancia crece cuando se trata de especies en peligro de extinción– las señalizaciones que indican cruces de animales por calzada son vitales y varían de acuerdo a los que en cada zona se frecuentan.

En España, a partir de las últimas actualizaciones en el catálogo puestas en práctica por la DGT, las señales de tráfico de este tipo han estado ocupando espacio en la agenda sobre coches, movilidad y carretera. Algunas se sometieron, en términos de industria automotriz, a un lavado de cara de sus pictogramas, pero otras fueron introducidas en el RGC como nuevas.

Carteles triángulos con fondos blancos y bordes rojos, que modifican el ícono de acuerdo al contexto. En tramos rurales, lo más probable es que visualicemos el corresponde a la señal P-23, que informa sobre el “Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales domésticos” y hace referencia a la presencia del ganado en la vía. Otras responden a los animales silvestres.

Cruzarse con un animal por la carretera | Volvo

Más de cinco metros de animal en carretera, pero no en España

Esas otras son, por un lado, la P-24, que indica lo mismo que la anterior, pero en relación a los animales en libertad. No especifica el animal en particular y se simboliza con la silueta de un ciervo –silueta que, con dicha actualización, fue modificada–. Distinto es el caso de la P-24a, una señal recientemente estrenada que, además de advertir el paso de animales silvestres, focaliza en la abundancia de jabalíes en la zona en cuestión.

Días atrás, un vídeo proveniente de Sudamérica me invitó a pensar que mejor no tener que agregar una nueva derivada del P-24 debido a que se trata de un animal frecuente de Brasil el que en el posteo se muestra. Están las señales de advertencia de peligro con el ciervo y el jabalí, y estarían las de advertencia de peligro de anacondas si éstas fueran propias de España y de ese tercio del total de accidentes provocado por el cruce de animales al que hace mención la DGT en sus estadísticas.

El registro tuvo lugar en el estado de São Paulo, sobrela carretera SP-300 Marechal Rondon, entre las ciudades de Araçatuba y Guararapes. Allí, una anaconda de más de cinco metros interrumpía el paso hasta que conductores y residentes de la zona, si bien lo recomendable en estos casos siempre es llamar a especialistas en manipulación y resguardo de animales silvestres, se encargaron de retirarla de la calzada.