¿El fin del adiós a los coches de combustión? Los países de la UE que piden revertir la prohibición

Desde 2023, la Unión Europea fijó que, a partir de 2035, no se puedan vender nuevos coches con motor de combustión, gasolina, diésel o híbridos, salvo que utilicen combustibles sintéticos respetuosos con el clima.

Pero ahora surge un giro inesperado: varios países miembros ya están pidiendo dar marcha atrás.

Encabezando la presión está Alemania, que junto a otros seis Estados como Bulgaria, República Checa, Hungría, Italia, Polonia y Eslovaquia, han firmado una carta a la Comisión Europea solicitando que se retire o al menos suavice esta prohibición.

Estas naciones defienden que forzar una venta exclusiva de coches eléctricos ahora mismo sería un golpe duro para la industria automovilística, generaría problemas de suministro, como baterías, y dejaría fuera a conductores que no pueden permitirse un coche eléctrico.

También consideran que los híbridos o futuras tecnologías podrían ayudar a cumplir los objetivos de emisiones sin eliminar por completo los motores térmicos.

¿Significa esto que los coches de combustión sobrevivirán más allá de 2035? La decisión de la Comisión Europea está a la vuelta de la esquina. Sea cual sea el resultado, este debate promete mover muchas piezas dentro del coche, de la política y del planeta.