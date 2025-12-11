¿Cómo es posible que una de las carreteras más peligrosas del planeta lo sea por su tramo sin curvas?

Cuando pensamos en peligros al volante, se nos vienen a la cabeza curvas complicadas de maniobrar o en las que entrar con exceso de velocidad te puede costar la vida. Sin embargo, una de las carreteras más peligrosas del planeta no tiene ninguna curva y rompe con muchos mitos sobre la seguridad vial.

Se trata de la Highway 10 en la Provincia Oriental de Arabia Saudí, y une Al Darb con el Golfo Pérsico durante 1.475 kilómetros que la convierten en la carretera más larga del mundo. De hecho, ha recibido un Record Guiness. También se trata de una de las peligrosas del mundo y lo es por su tramo más cercano al Golfo, 255 kilómetros de plena recta (la más larga de la Tierra) rodeada de un áspero desierto.

Líneas amarillas en la carretera | PIXABAY

Psicología del conductor

Su peligro tiene que ver más bien con la psicología del conductor que con su habilidad o los propios peligros de la carretera. El desierto es un contexto monótono, sin referencias ni estímulos. Mientras que la gran recta suma aún más monotonía, no hay cambios de pilotaje que ayuden a mantener la concentración al volante. Sumando las condiciones inalterables de la carretera y su entorno, tenemos un lugar donde es fácil caer dormido o perder la atención y cometer fallos tontos que provoquen accidentes.

Como hablamos de una recta eterna, el error más común es perder la noción de la velocidad a la que se conduce. Es fácil excederse y terminar perdiendo el control del vehículo saliéndose de la carretera, invadiendo el carril contrario o incluso provocando que la presión de los neumáticos aumenten tanto que estallan.

Por lo tanto, en la Highway 10 más que nunca se necesita compañía. Alguien que de conversación, música estimulante, un podcast entretenido… cualquier estrategia que ayude a mantenerse despierto y generar circunstancias que ayuden a tener todos los sentidos en cada una de los elementos de la conducción.

Carretera en Google Maps | Google Maps

Nido de transportistas

Sin embargo, la mayoría de personas que usan esta carretera suelen ir en solitario. El principal objetivo de la Highway 10 es unir diferentes regiones de Arabia Saudí con un objetivo comercial, desembocando en un Golfo Pérsico donde los cargueros esperan en sus puertos. Los transportistas se enfrentan a un gran desafio en los 255 kilómetros de recta, donde se pone a prueba su experiencia al volante.

Para percibir las dimensiones de esta gran recta, a una velocidad media se recorre en 2 horas y 40 minutos. Sin embargo, la recta más larga de España, en la carretera N-301 uniendo El Provencio (Cuenca) con Minaya (Albacete), mide solo 23 kilómetros y se tardan tan solo 20 minutos en traspasarla de un extremo a otro.