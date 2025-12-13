Así es el Citroën C4 más deportivo y completo que viene para poner los dientes largos en Europa

En tiempos de SUV, te entregas a la tendencia. No, no tendencia, término que puede que remita a lo pasajero. A la hegemonía, te entregas a la hegemonía de los SUV, que, de pasajeros, poco y nada. Y revisas la gama del doble chevrón. Un C3 no te convence, pero un Citroën C4 es más atractivo. Es un SUV cupé y aún invirtiendo tu presupuesto en el mejor y más completo acabado sigue siendo un modelo accesible.

Un C4 MAX híbrido y hasta ahí. Esta versión de más de 26.000 euros, que pueden estirarse unos cientos de euros más dependiendo de la tonalidad y otros agregados con coste adicional, es el límite para el mercado español. Es entonces cuando desearíamos tener al alcance propuestas que van más allá de la gama de serie. De la que la marca francesa ofrece en la península, pero más allá de la gama en sí también.

Citroën Basalt | Citroën

En regiones como Sudamérica, al C4 europeo se lo comercializa como Citroën Basalt, coche que significó allí el estreno de la firma en la familia de los SUV cupé en 2024. Con vistas al 2026, este modelo acaba de presentar su nuevo tope de gama y no, no pierdas el tiempo esperándolo de este lado del Atlántico, si bien es posible que Stellantis compense con algo a la altura cuando llegue a Europa la versión más evolucionada del Fiat Panda fastback.

Con el motor Turbo 200 asociado a una caja CVT de siete velocidades, el bi-tono de carrocería que combina un Sting Grey y un techo negro como carta de presentación, con sus pedales deportivos y rasgos especiales como el alerón trasero con borde André Red –en homenaje al fundador–, el Basalt Dark Edition fue anunciado días atrás para apalancar al SUV cupé en Brasil, Argentina y otros países estratégicos. Sin ir más lejos, acaba de ser presentado en el Salón del Automóvil de São Paulo.

Pero a dicho Salón asistió otra versión con poder de atracción mayor, porque nunca se lo había visto públicamente y de manera física, y porque ¿cuántas veces se anhela más lo que no se puede comprar? Podríamos afirmar que, a esta hora, la faceta más reciente del Citroën Basalt Vision es el Citroën C4 definitivo. Una suerte de cúspide del SUV fastback francés. De prototipo a producción en serie, de producción en serie a concepto de exhibición.

Citroën Basalt | Citroën

Es que el nombre no es nada nuevo. El Basalt Vision fue, en su momento, el paso preliminar al Basalt de calle, pero ahora regresa a escena y renovado, dado que ha mutado tomando a la nueva edición Dark como base. Por eso vemos en él la misma tira André Red en su alerón, por eso se repite el techo negro en contraste. Sin embargo, sus llantas no son de 16 pulgadas como el Dark, sino unas cromadas de 18 que, además, expanden ese mismo tono rojo en las pinzas de freno.

Pero los cambios trascienden a lo estético. Desde Stellantis definieron a esta evolución conceptual del Basalt Vision como más deportiva y robusta, y tiene argumentos para que no acaben en términos vacíos: el paragolpes trasero fue retocado para la ocasión, mientras que la suspensión es más baja comparándola con el Basalt de serie, con lo cual este Vision adquiere una postura con mayor carácter. Claro, todo esto queda en la nada desde el punto de vista comercial, porque, repito, este sí es un C4 que no podrás tener ni en España ni en otro mercado.