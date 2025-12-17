LEGO, dashcams y más: La guía definitiva de regalos de Navidad para amantes del motor

Cuando llega diciembre y la preparación navideña, muchos entran en la vorágine de encontrar regalos y cuando el que recibe el regalo es fan del motor, la cosa se pone interesante porque ya sabes que cualquier regalo relacionado con los coches, la mecánica o la competición será un acierto casi seguro.

Este año hay alternativas potentes como un Ferrari para casi cualquier perfil, desde el aficionado ocasional hasta el gasolinero de manual que ya lo tiene casi todo, y esta guía no es una lista genérica, sino una selección real de productos con sus enlaces pensada para acertar de verdad.

Lego y McLaren crean un P1 a escala real | MCLAREN

1. LEGO de coches y Fórmula 1, un clásico

LEGO lleva ya unos años lanzando unos sets tremendos con la temática del mundo del motor, especialmente en Fórmula 1, que esta temporada ha estado muy interesante. Eso se traduce en sets oficiales, bien diseñados y con un nivel de detalle que hace que encanten a niños y adultos.

LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 (77242) – desde 21,59 € Los sets Speed Champions son ideales para gastar poco dinero, e incluyen minifigura, y unas proporciones muy logradas. Es perfecto como primer LEGO automovilístico. Lo tienes en El Corte Inglés y en la web oficial de LEGO.

– desde LEGO Technic Ferrari SF-24 F1 (42207) – 229,99 € Este está pensado para adultos. Con razón, porque es más complejo y cuenta con suspensión funcional, caja de cambios y motor desmontable. Es más experiencia que juguete. Lo tienes en la web oficial de LEGO.

– LEGO Technic Lamborghini Revuelto teledirigido (42214) – desde 159,99 € Cuenta con control por app, luces, batería recargable y un enfoque claramente tecnológico. Además, es realista en diseño y porporciones. Un éxito para regalar a los fans de Sant'Agata. Está disponible en PC Componentes.

Mecánico de coches | PXhere

2. Herramientas mecánicas. El regalo práctico

Los juguetes están muy bien, pero para quien disfruta trasteando en el garaje o simplemente quiere tener buenas herramientas, este tipo de regalo es mejor que un millón de LEGO.

Set profesional de 152 herramientas en módulos – 189,99 € Ideal para quienes quieren iniciarse en el mundo de la mecánica. Tiene incluso una pistola neumática. Está en Totherramienta.

– Kit de herramientas YATO YT38782 – 52,60 € Muy útil para llevar en el maletero del coche y salir de apuros. Cuenta con carracas y puntas de destornillador, además de la garantía de una primera marca. Lo tienes en Trodo.

Dashcam | Centímetros Cúbicos

3. Dashcams y tecnología útil para el coche

Las dashcam pueden ser un buen añadido por seguridad y tranquilidad, siempre que te asegures de que cumplen con la ley española.

Redtiger Dashcam 4K/2.5K – aprox. 150 € Cuenta con grabación frontal y trasera, y está muy bien valorada. Está en Amazon.

– aprox. GKU D600 Dashcam 4K – aprox. 80 € Buena alternativa económica. Disponible en Amazon también.

Soporte cristal teléfono móvil | Pixabay

4. Cargadores y gadgets para el día a día

Puede que parezcan regalos pequeños, pero siempre vienen bien.

Baseus MagSafe para coche 2025 Pro – 15 a 50 € Es un soporte magnético que incluye carga inalámbrica para no andar con los cables colgando por el salpicadero. Lo tienes en Autocubo.

Fernando Alonso no se mueve de Aston Martin y firma su renovación | Aston Martin F1

5. Merchandising oficial de Fórmula 1

Esta es la selección para los que viven la competición también fuera del coche. Especialmente para los fans del Nano, de Aston Martin, y de Adrian Newey.

Camiseta Fernando Alonso Aston Martin 2025 – 70 € La tienes en Fuel For Fans.

– Gorra Fernando Alonso KIMOA – 44,90 € Está disponible en Alofanshop.

Homenaje de Jaguar a sus primeras victorias en carreras con la nueva colección E-Type ZP | Jaguar

6. Maquetas a escala para coleccionistas

El regalo más emocional, pensado para disfrutar con calma. Para los verdaderos fans y los detallistas.

Ferrari LaFerrari Aperta BBR 1:18 – 400–600 € No es cualquier maqueta. Es una recreación ultrarealista de uno de los Ferraris más atractivos de la última década, y está disponible en Racingmodelismo.

– Ferrari SF-23 Lewis Hamilton Bburago 1:43 – 29 € No ha tenido su mejor temporada, pero sigue siendo un gran piloto, y la maqueta de Bburago es sinónimo de calidad. Está disponible en la web oficial de Bburago.

Volante Logitech | Logitech

7. Simuladores de conducción para aspirantes a piloto

Ideales para las largas tardes de invierno… y para desquitarse con seguridad.

Logitech G29 – aprox. 200 €

Volante con cambio de levas y tres pedales. Ideal para iniciarse en los simuladores por un precio económico. Está disponible en Amazon.

Fanatec Gran Turismo DD Pro Pack – 699,95 €

Este volante sube el nivel y te sumerge directamente en Gran Turismo. Tiene cambio de levas y dos pedales. Compensa la falta de pedales con una simulación más realista y mejor feedback. Está disponible en Simufy.

Elegir un buen regalo de motor en 2025 no va de gastar más, sino de saber qué regalar y a quién. Con esta lista acertarás casi seguro, pero recuerda comparar precios, ya que varían según fechas y tiendas.