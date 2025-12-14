Llenar demasiado el depósito de tu coche: un error costoso para tu sistema EVAP

Muchos conductores creen que llenar el depósito hasta el borde les da “más dinero por su dinero”. Pero lo cierto es que llenar demasiado el depósito puede acabar costándote mucho más caro. El problema está en el sistema llamado EVAP, el sistema de control de emisiones por evaporación, que es el encargado de capturar los vapores del combustible para evitar fugas y emisiones nocivas.

Este sistema no está diseñado para manejar combustible líquido, sino vapores.

Si al repostar fuerzas a meter más gasolina tras el “clic” automático del surtidor, puedes provocar que el combustible líquido entre en la línea de ventilación o en el filtro de carbón activo del EVAP, saturándolo o incluso dañándolo.

Cuando eso ocurre, el sistema deja de funcionar correctamente: puede saltar la luz de “Check Engine”, aparecer problemas con las emisiones, fallos en la ventilación interna del depósito e incrementar el riesgo de averías serias.

Reparar o sustituir el filtro de carbón activo y los componentes del sistema puede costar bastante dinero.

Así que recuerda: cuando el surtidor “clickea”, deja de poner combustible. No insistas. Con ello proteges tu motor, el sistema EVAP y tu bolsillo.