Volkswagen inicia las pruebas del Gen.Urban, su vehículo autónomo, en zonas urbanas

El Grupo Volkswagen ha comenzado la siguiente fase de pruebas en Wolfsburg con su vehículo de investigación autónomo Gen.Urban.

Tras intensas pruebas, el Gen.Urban ya puede circular de forma autónoma en tráfico urbano real. El proyecto de investigación tiene como objetivo explorar cómo experimentan los pasajeros el viaje en un vehículo autónomo sin volante ni pedales tradicionales, y qué requisitos esto plantea para los conceptos de vehículos del futuro.

Paralelamente, un equipo interdisciplinario de Volkswagen, compuesto por diseñadores, especialistas en factores humanos, ingenieros de software y expertos en materiales, está recopilando datos sobre el comportamiento de los usuarios y su interacción con el Gen.Urban.

Las preguntas clave que impulsan la investigación incluyen: ¿Cómo pasan el tiempo las personas en un vehículo autónomo? ¿Qué funciones digitales son las más adecuadas para el trabajo, el entretenimiento o el descanso? ¿Cómo se debe diseñar la interacción entre el vehículo y los pasajeros, especialmente en el caso de las personas mayores o los niños? ¿Se sienten cómodas las personas?

Gen.Urban, conducción personalizada

Incluso antes de la salida, los pasajeros pueden personalizar sus preferencias -a través de la aplicación o directamente en el vehículo-, desde la temperatura de la cabina hasta la iluminación ambiental. Al entrar, el Gen.Urban da la bienvenida al pasajero y el asiento se ajusta automáticamente a la posición deseada. Además, el interior digital del vehículo se puede adaptar a las preferencias individuales mediante inteligencia artificial. La amplia pantalla frontal, con su información, luz y sonido, se adapta a un tema individual.

El Gen.Urban está diseñado sin volante ni pedales tradicionales. El participante en la prueba se sienta en el asiento del conductor, mientras que un conductor de seguridad cualificado supervisa el vehículo desde el asiento del copiloto. Si es necesario, el conductor de seguridad puede intervenir en cualquier momento utilizando un panel de control especialmente desarrollado con un joystick.

El Dr. Nikolai Ardey, director de Innovación del Grupo Volkswagen, ha explicado a través de una nota de prensa: "La tecnología para la conducción autónoma está avanzando rápidamente. Con nuestro vehículo de investigación Gen.Urban, queremos comprender exactamente cómo experimentan los pasajeros la conducción autónoma. Porque la clave para una experiencia positiva del cliente es generar confianza a través de una interacción significativa, un ambiente relajado y sistemas de asistencia inteligentes que respondan con precisión a las necesidades de los pasajeros. En última instancia, la tecnología debe adaptarse a las personas, y no al revés. A largo plazo, todo el Grupo se beneficiará de estos conocimientos".

El punto de partida de la ruta de prueba es el aparcamiento para visitantes del edificio de la sede central. Desde allí, el circuito de casi 10 kilómetros recorre el área urbana de Wolfsburg atravesando cruces con semáforos, rotondas, obras, zonas residenciales, zonas industriales y posiblemente tráfico congestionado. La ruta se ha elegido para que se corresponda con los retos típicos del tráfico urbano. Cada prueba de conducción dura aproximadamente 20 minutos.