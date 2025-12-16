Porsche 911 GT3 90 F. A. un coche de colección en honor a su diseñador

El exterior y el interior de este modelo conmemorativo personalizado se inspiran en un 911 de la serie G que condujo F. A. Porsche en la década de 1980. Porsche Sonderwunsch fabricará 90 unidades, que cuentan con elegantes elementos de diseño Heritage. Una de ellas ha sido adquirida por su hijo, Mark Porsche.

Los compradores del modelo de colección podrán disfrutar de una experiencia única, en la que tendrán la oportunidad de personalizar aún más su propio modelo de aniversario. El 911 GT3 90 F. A. Porsche estará disponible para pedidos a partir de abril de 2026. Se incluyen con el coche una edición exclusiva del legendario Chronograph 1 y una bolsa de fin de semana de Porsche Design.

Porsche 911 F.A. | Porsche

Porsche rinde homenaje a F. A. Porsche

“Cuando se tiene en cuenta la función de un objeto, la forma suele surgir por sí sola”. Este era el dogma de diseño de Ferdinand Alexander Porsche, conocido como F. A., quien, al pronunciar estas palabras por primera vez, ya había puesto en práctica su visión de una reducción sin concesiones a lo esencial con el legendario 911.

En 1972, junto con su hermano Hans-Peter, fundó el estudio de diseño que denominaron Porsche Design. Los objetos que allí creó se convirtieron rápidamente en clásicos del diseño moderno, como el reloj de pulsera Chronograph I y las gafas de sol P'8478 con lentes intercambiables. F. A. Porsche habría cumplido 90 años hoy, 11 de diciembre de 2025.

El 911 GT3 90 F. A. Porsche estará disponible a partir de abril de 2026, con un precio final en España de 408.806 euros. Con el vehículo se incluyen una edición especial exclusiva del legendario Chronograph 1 y una bolsa de fin de semana de Porsche Design.

Esta pieza de coleccionista se basa en el 911 GT3 con paquete Touring, la versión más discreta del deportivo de carretera con alerón trasero extensible. El motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros desarrolla 510 CV y 450 Nm de par.

Porsche 911 F.A. | Porsche

Pintura de "Paint to Sample Plus" basada en el color verde del 911 de F. A.

Verde F. A. metalizado es el nombre del exclusivo tono de pintura del modelo de aniversario. Tomando como referencia el emblemático verde Oak metalizado del 911 de F. A. Porsche, los expertos de Paint to Sample Plus crearon el color actual junto con la familia Porsche.

A partir de 2026, se colocará una etiqueta exclusiva en el pilar A de todos los coches con pinturas de Paint to Sample y Paint to Sample Plus. Este modelo aniversario es el primero en llevar ese nuevo distintivo.

Otra característica especial del exterior, que no está disponible en el 911 GT3 con paquete Touring, son las llantas Sport Classic pintadas en negro satinado brillante. Inspiradas en las clásicas llantas Fuchs, incluyen detalles selectos como la tuerca central y el histórico escudo de 1963. En la rejilla de la tapa del maletero figura una insignia galvanizada y chapada en oro con el logotipo “90 F. A. Porsche”.

Porsche 911 F.A. | Porsche

Tapizado especial de los asientos inspirado en una chaqueta

Las costuras decorativas en color beige Chalk y los asientos con el tejido especial F. A. Grid-Weave complementan la tapicería de cuero Club en color marrón Truffle y crean un ambiente especial en memoria de F. A. Porsche.

El tapizado F. A. Grid-Weave también se encuentra en la guantera, la bolsa de viaje y la alfombrilla reversible del maletero. El patrón del tejido presenta cinco colores. Se entrelazan hilos negros, verdes, marrón Truffle, crema y rojo Bordeaux.

El reloj Sport Chrono situado en la parte superior del panel de instrumentos se basa en el Chronograph I original, que fue creado como pieza única para F. A. Porsche. Otro elemento destacado del interior es el pomo de la palanca de cambios, de madera de nogal de poro abierto, que lleva una placa grabada con la firma de F. A. Porsche.

Una placa chapada en oro con una reproducción de la firma, la silueta original del 911 y las palabras “One of 90” en el embellecedor decorativo del salpicadero, identifica cada 911 GT3 90 F.

Porsche 911 F.A. | Porsche

Edición exclusiva del "Chronograph 1" de Porsche Design

Los compradores de la edición especial del 911 GT3 recibirán una versión exclusiva del Chronograph 1. El material luminiscente Super-LumiNova® especial utilizado en las agujas y los índices se basa en el aspecto del radio o el tritio envejecido y crea un efecto de pátina.

Habitualmente, el logotipo de Porsche Design se encuentra en ese lugar, pero F. A. Porsche hizo añadir sus iniciales a su cronógrafo personal, que ahora es propiedad de sus descendientes. El rotor del movimiento automático tiene la misma forma y color que las llantas del coche de colección.

El número de edición limitada (XX/90) y la firma de F. A. Porsche están grabados con láser en el fondo de la caja. A diferencia del original, la caja está fabricada en titanio ultraligero, duradero e hipoalergénico, pero al igual que en su predecesor histórico de 1972, está pintada en negro.

Como alternativa a la correa de titanio de color negro, los compradores también pueden emplear una de cuero incluida en el pack. El cuero y el hilo de las costuras decorativas corresponden a los materiales utilizados en el interior del coche deportivo.

Gracias al sistema de cambio rápido, las correas se pueden sustituir fácilmente sin necesidad de herramientas. Como todos los relojes de Porsche Design, el cronógrafo cuenta con la certificación COSC, lo que garantiza la máxima precisión.

Interior Porsche 911 F.A. | Porsche

Además del Chronograph 1 de edición limitada, Porsche incluye una bolsa de viaje especial. En cuanto a materiales y colores, esta espaciosa bolsa de fin de semana retoma el concepto interior del vehículo de colección. Está fabricada con el mismo cuero marrón Truffle utilizado en el interior del coche y costuras decorativas en beige Chalk.