Si cumples estos requisitos, puedes renovar tu carnet de conducir gratis (o con descuento)

Renovar el carnet de conducir te puede salir gratis, al menos si cumples ciertos requisitos. La Dirección General de Tráfico (DGT) contempla bonificaciones y descuentos que pueden reducir a 'cero euros' la tasa que la mayoría de conductores tenemos que pagar para renovar el carnet. Y ojo, no todo el mundo lo sabe.

De hecho, hay quien piensa que el mayor desembolso económico ya lo hizo en la autoescuela y que la renovación es un mero trámite. Pero no. La tasa de la DGT (sin bonificaciones) para renovar el carnet es de 24,58 euros, a lo que hay que sumar el precio por el psicotécnico, entre 30 y 80 euros, según la ciudad. De pagar el reconocimiento médico seguramente no te puedas librar, pero sí hay manera de ahorrarte los casi 25 euros de la tasa.

¿Quién puede renovar el carnet de conducir gratis?

Cumplir años puede tener sus ventajas. Todos los conductores a partir de 70 años están exentos de pagar esta tasa de renovación, así que son el grupo de población que puede acudir a renovar el carnet a coste cero. ¿El motivo? Hasta los 65 años, la mayoría de conductores (salvo excepciones médicas) deben renovar el carnet cada 10 años; a partir de ahí, el plazo se reduce a los 5 años.

A partir de esta edad, hay conductores que empiezan a sufrir limitaciones por cuestiones de salud, como no poder conducir por la noche, tener que hacerlo acompañado o circular solo en un radio máximo de 30 kilómetros desde su domicilio. Incluso la DGT puede reducir el periodo máximo de vigencia de cinco años a uno, dos o los que considere oportunos.

Por tanto, la bonificación en la tasa para este grupo de población es un intento de la DGT de aliviar la carga económica que tendrían tantas renovaciones frecuentes. Aunque sí que tendrían que seguir pagando el reconocimiento médico, también hay centros que suelen ofrecer descuentos para personas mayores.

Otras bonificaciones y descuentos de la DGT

Si todavía no has llegado a los 70 años, quizá también puedas acogerte a alguna de las bonificaciones que contempla Tráfico. Lo habitual, antes de cumplir 65 años, es que la renovación del carnet se produzca por un periodo de 10 años. En cambio, si no puede ser así por cuestiones médicas, la DGT también contempla una serie de bonificaciones, también para aliviar el bolsillo de esos conductores.

Si el permiso solo se prorroga por 4 años, la tasa se reduce a 19,67 euros.

Si es de 3 años, a 14,75 euros.

Si dura dos años, tendrás que pagar 9,83 euros.

Y si solo se renueva por un año, la tasa será de 4,92 euros.

Suele ocurrir en personas que, independientemente de su edad, tienen alguna condición médica de carácter temporal que les obligue a someterse a otra revisión antes de lo que toca por ley. De todas formas, y exactamente igual que ocurre para los mayores de 70 años, los conductores tendrían que seguir pagando por el psicotécnico.