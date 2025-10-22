El coche que ha impresionado al rey Felipe VI con tecnología de la española Antolín

Antolin es una multinacional de origen burgalés que lidera el mercado de desarrollo, diseño y fabricación de interiores para vehículos. Cuenta con 20.000 empleados en 23 países y más de cien plantas industriales en todo el planeta. Uno de cada tres coches que circulan en el mundo y uno de cada nueve de los diez modelos más vendidos "tiene piezas de Antolin", ha subrayado el presidente de la compañía.

Felipe VI ha podido conocer en primera persona las soluciones que Antolín desarrolla desde su sede de Burgos. El monarca ha visitado los laboratorios donde se realizan pruebas de resistencia y durabilidad y ha mantenido un encuentro simbólico con 700 empleados en la sede central. La visita ha supuesto un reconocimiento al papel impulsor de la empresa burgalesa en la industria de la automoción, uno de los sectores "estratégicos más importantes" para la economía española y europea.

Felipe VI salundando al personal de Antolin | EFE

El presidente de la entidad ha mostrado a Felipe VI las últimas novedades en sostenibilidad, digitalización y diseño del interior del coche del futuro, el Simplicity. Un coche que redefine el interior del vehículo urbano desde una perspectiva sostenible y circular; y las soluciones tecnológicas en sistemas de techo, en especial, el techo acústico que utiliza excitadores de sonido.

Posee una conectividad "intuitiva, un diseño accesible y una estética que fusiona tecnología y naturaleza". Es una de las firmes apuestas de Antolin por liderar el cambio hace una movilidad más humana, conectada, eficiente, irrespetuosa con el medio ambiente.