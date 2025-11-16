Golpe a los peajes: deberán devolver el dinero si la vía está en obras

Una sentencia del Tribunal Supremo está cambiando el panorama de los peajes en España: si una autopista de peaje presenta obras que afectan la fluidez del tráfico, los conductores tienen derecho a que se les devuelva parte o la totalidad del pago.

El caso que ha abierto esta nueva jurisprudencia afecta a la vía AP‑9, donde la concesionaria Audasa fue condenada a reembolsar a los usuarios el importe de los peajes durante periodos con obras que entorpecieron la circulación. La sentencia establece que el contrato de peaje implica el derecho a un servicio rápido y fluido, y cuando este no se cumple, el cobro íntegro resulta abusivo.

A partir de ahora, los conductores que transiten por autopistas de peaje y se vean afectados por obras que reduzcan carriles, generen atascos o limiten el servicio pueden presentar reclamación. Las concesionarias deberán restituir el cobro y pagar intereses desde la fecha del peaje.

Para los usuarios, esto supone una mayor protección ante servicios que no cumplen su promesa. Para las autopistas, un aviso: la vía de hecho ya no es suficiente, debe garantizarse la calidad del servicio o asumir costes.

Dónde reclamar