Así es el nuevo Renault Twingo: el "icono urbano" que llega a la gama eléctrica en 2026 por menos de 20.000 euros

Renault ha presentado el nuevo Twingo E-Tech eléctrico, un modelo que será producido en Europa y que se convertirá en una de las versiones más asequibles del segmento A por un precio desde 20.000 euros antes de ayudas y descuentos de la marca.

El Twingo E-Tech eléctrico tendrá bajo el capó una batería LFP (un 20% más barata en términos de producción y más eficiente) de 27,5 kWh útiles y un motor de 60 kW (82 CV). Ello le permitirá acelerar de 0 a 50 km/h en 3,8 segundos y ofrecer hasta 263 km de autonomía WLTP, según especifica la marca.

La recarga estándar se realiza con un cargador de corriente de 6,6 kW que incorpora el vehículo, aunque los clientes pueden optar por el paquete 'Advanced Charge' con una carga bidireccional en corriente alterna de 11 kW.

Además, tendrá la opción de poderse recargar en corriente continua con un cargador público de hasta 50 kW, capaz de llenar la batería del 10 al 80% en apenas 30 minutos. Además, gracias a la función V2L, el vehículo puede alimentar dispositivos externos de 220 V.

Renault Twingo 2026 | Renault

El tercer eléctrico más barato de España

Fabricado en la planta eslovena de Novo Mesto, el modelo llegará a los concesionarios a principios de 2026 a Europa y se posiciona como una alternativa "accesible, moderna y sostenible", según manifiesta la compañía. El nuevo Twingo, además, se ha convertido en el primer modelo de la compañía que se desarrolla en menos de dos años y con un coste para el cliente por menos de 20.000 euros.

Tras su nacimiento hace 33 años, el Twingo ha dado 4,1 millones de ventas a la marca Renault. Cuando llegue al mercado europeo en 2026 por un precio inferior a 20.000 se convertirá en una alternativa eléctrica como segundo vehículo familiar y para moverse por la ciudad.

Renault Twingo | Renault

Con su estilo peculiar, el Twingo será el tercer modelo eléctrico más asequible al contado en España con poca distancia sobre el Leapmotor T03 que parte de 18.600 euros y una autonomía eléctrica de 265 km y el BYD Dolphin Surf -modelo más vendido en el mes de octubre entre los eléctricos- que cuenta con un precio de 19.990 euros y un recorrido de 322 km sin necesidad de recarga.

Diseño clásico pero tecnológico

Renault recupera la esencia del Twingo original con faros redondeados, parrilla minimalista y silueta compacta, ahora con un estilo retro y tecnología Full LED. Con 3,79 metros de largo y cuatro plazas, ofrece cinco puertas, personalidad urbana y una paleta de colores con opciones como amarillo mango, además de llantas diamantadas de hasta 18 pulgadas.

El interior mantiene el espíritu Twingo con un habitáculo luminoso, modular y lleno de detalles distintivos, como un abecedario decorativo en el techo. La nueva arquitectura combina elementos de Renault 4 y 5 E-Tech, e incluye soluciones exclusivas como un capó que no se abre, salvo para rellenar el líquido del limpiaparabrisas.

Renault Twingo 2026 | Renault

La practicidad es una de sus claves: los asientos traseros deslizantes y el respaldo abatible del copiloto permiten superar los 1.000 litros de carga (o 305 litros sin abatir), un récord en el segmento. Además, el sistema multimedia incluye dos pantallas digitales y OpenR Link con Google integrado, estrenando esta tecnología en un urbano de la marca.

El nuevo Twingo también apuesta por la conectividad y la asistencia al conductor, con Android Auto, Apple CarPlay inalámbricos, asistente virtual con ChatGPT y conducción más cómoda gracias al modo One Pedal. Completa la oferta un paquete de 24 ayudas a la conducción, que incorpora por primera vez en este segmento aparcamiento manos libres y frenado automático marcha atrás.