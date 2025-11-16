Al volante del nuevo KIA Sportage: así se ha actualizado el modelo más vendido de la marca coreana

Su parte delantera estrena unos faros verticales con tecnología LED y una gran parrilla. Con una parte trasera que recibe un nuevo paragolpes junto con un renovado diseño del interior de los pilotos. Una presencia muy moderna que se completa con unas llantas que llegan hasta las 19 pulgadas.

Dentro vemos grandes cambios. Para empezar, el volante, ahora es de dos radios con controles físicos. También destaca un nuevo salpicadero que elimina los aireadores verticales. Además, incorpora un panel panorámico que da cobijo a las dos pantallas de 12,3 pulgadas: una para el panel de instrumentos y otra para el nuevo sistema de infoentretenimiento.

KIA SPORTAGE | CC

Que tiene conectividad inalámbrica para smartphones. En la pantalla central también podemos disfrutar de la vista 360 grados, que da el nuevo sistema de cámaras. Una atmósfera tecnológica que se complementa con un buen espacio interior. Además de un buen maletero, con 587 litros de capacidad.

El nuevo Kia Sportage cuenta con un amplio abanico de motores: dos gasolina sin hibridación, con 150 o 180 CV; un diésel microhíbrido de 136 CV; además de un hibrido y un híbrido enchufable, que corona la gama. Disponibles con tracción delantera y a las cuatro ruedas, según la versión escogida.

La conducción del nuevo Kia Sportage es muy equilibrada. Tiene aplomo y es ágil pero sin comprometer el confort en marcha. Además, ahora viene con mejoras en la insonorización interior, que da como resultado una marcha más silenciosa.

KIA SPORTAGE | CC

Hablando de seguridad, sigue equipando un gran número de asistentes y ayudas a la conducción, con posibilidad de conducción autónoma nivel 2. También estrena un nuevo Head-Up Display de 10 pulgadas, para no apartar la vista de la carretera y tener toda la información disponible sin bajar la mirada.

Una evolución positiva de un modelo que ya pocos fallos tenía. Uno de los pocos contras que se le podía poner al anterior modelo era el uso excesivo del piano black en su interior, que es un material que se ralla y ensucia con facilidad. Pues bien, en el nuevo Sportage casi no hay ni rastro. También hay que destacar el consumo, que gracias al motor híbrido es de 6 litros a los cien.