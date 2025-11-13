ITV por menos de 30€: comunidades donde es más barato pasarla y hasta merece desplazarse

Las inspecciones más caras tienen lugar en las regiones de Ceuta, País Vasco y Cantabria, con un precio superior a los 53 euros, quince euros más caras que en las comunidades más baratas, que son Andalucía, Extremadura y Madrid.

Los precios, señala el informe, también pueden variar según el tipo de motorización, de manera que los más baratos son las de los coches eléctricos, inferior siempre a 40 euros, mientras que en los coches con motor de gasolina y los híbridos el coste de la inspección es de 44 y 51 euros respectivamente.

Esta variación de precios, según la OCU, se debe al tipo de titularidad que tenga la estación de la ITV, cuyo modelo suele ser de concesión a entes públicos y empresas privadas, aunque también hay concesiones únicamente privadas, como en Castilla y León, Madrid y Murcia, y de titularidad pública, como en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Mi ITV Online | Centímetros cúbicos

Respecto a los tiempos de espera, el informe señala que puede ser de hasta seis días en la región de Galicia, aunque lo normal es que la espera desde que se solicita la cita sea de uno o dos días de media, como en los casos de Madrid y Baleares.

La OCU advierte, además, a los usuarios de que no hay que atrasarse en la cita, pues una ITV vencida conlleva una multa de 200 euros y, a la hora de elegir los precios, recuerda que no existe obligación de pasarla en la misma comunidad autónoma donde está matriculado el coche.