Nadie se esperaba esto de Volkswagen: el Golf GTI más rápido de la historia ya está a la venta

Volkswagen celebra los 50 años del Golf GTI con una edición que no deja indiferente a nadie. 325 CV, 270 km/h y un precio que rompe esquemas. El mito cumple medio siglo y lo hace convertido en el GTI más potente, caro y radical de toda su historia.

Medio siglo después de su estreno, el icono de los compactos deportivos vuelve a dar un golpe sobre la mesa con una edición especial que no deja lugar a dudas: el nuevo Golf GTI Edition 50 es el más potente, rápido y exclusivo que se haya fabricado jamás. Con 325 CV, una estética más agresiva y una puesta a punto revisada, Volkswagen celebra los 50 años del modelo llevándolo al extremo.

Una versión que, según dicen, podría ser la despedida del Golf GTI gasolina, cuyo futuro, y esto es algo que la propia Volkswagen ha confirmado, pasa por la electrificación sí o sí. En un principio se habló de un eléctrico puro y muy veloz, pero tal y como están las cosas y la posible modificación de la prohibición de 2035, quizá haya cambios y veamos un híbrido…

Volkswagen GTI 50 Aniversario | Volkswagen

Más potencia, más carácter para el Golf GTI

Volkswagen ha demostrado en muchas ocasiones que, con una sola base mecánica, es capaz de crear múltiples variantes de potencia. Así, el motor 2.0 TSI alcanza ahora los 325 CV, veinte más que el GTI Clubsport actual. Se asocia al cambio automático DSG de siete marchas y a un sistema de tracción delantera con diferencial de deslizamiento limitado electrónico. El resultado es un 0 a 100 km/h en apenas 5,3 segundos y una velocidad punta de 270 km/h, cifras nunca vistas en un Volkswagen Golf GTi y que lo colocan al nivel de deportivos de segmentos superiores.

Por fuera, la versión Edition 50 se distingue con detalles específicos: llantas de 19 pulgadas, un frontal ligeramente rediseñado y el logo “50” en distintos puntos de la carrocería. En el interior, los guiños a la historia del GTI son constantes: costuras en rojo, asientos deportivos con patrón clásico y un volante con una placa conmemorativa que deja claro que no estamos ante un Golf cualquiera.

Una celebración que se paga –muy– cara

El nuevo GTI no solo rompe récords en potencia, también en precio. En España parte de 56.980 euros, lo que lo convierte en el GTI más caro de todos los tiempos. A cambio, ofrece una configuración única y una producción limitada que apunta a convertirlo en pieza de colección.

Pese a su salto en precio, Volkswagen mantiene intacto el espíritu del GTI: un coche capaz de emocionar al conductor sin necesidad de cifras absurdas ni carrocerías imposibles. Solo que, esta vez, ese espíritu llega envuelto en un paquete más exclusivo, más rápido… y también más lejano de aquel compacto asequible que cambió la historia del automóvil en 1976.

Medio siglo después, el Golf GTI sigue siendo un símbolo. Y este Edition 50 lo demuestra a su manera: con más potencia, más carácter y un mensaje claro. El mito no se apaga. Solo se reinventa.