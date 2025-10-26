Probamos los nuevos y eficientes BYD Seal 6 DM-i y DM-i Touring

BYD está dando pasos de gigante. Su gama, formada por modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables, tiene SUVs de todos los tamaños, compactos, utilitarios, pero sin olvidarse de las berlinas y los familiares.

En el BYD Seal 6 DM-i tenemos un frontal con presencia, con un capó en caída, una parrilla con formas onduladas, y unos faros delanteros que acogen una firma luminosa en doble L.

Se suman unas finas líneas marcadas a lo largo de todo el lateral, y unos grupos ópticos traseros LED que recorren todo lo alto del portón, justo debajo de un fino alerón.

BYD Seal 6 DM-i | CC

En el caso de la carrocería familiar, la versión Touring destaca por su amplia zona acristalada, al unirse las plazas traseras con el espacio del maletero. En el caso del Seal 6 DM-i Touring, con apertura eléctrica y ajuste de altura, cuenta con una capacidad de hasta 675 litros, ampliable a más de 1.500.

Esto no implica que la berlina tampoco se quede corta, con sus 491 litros de maletero y unos asientos traseros que se pliegan casi por completo. Ponerse al volante de cualquiera de las carrocerías es toda una experiencia. Superficies limpias, suaves al tacto, unos acogedores asientos, un gran volante y una pantalla táctil flotante de 15,6 pulgadas en el centro de todo.

BYD Seal DM-i | CC

Y si luego quieres salir a la carretera, en conjunto con su motor de gasolina, tenemos 212 CV y podemos superar los 1.300 km de autonomía total con esta carrocería.

También es importante saber que el Seal 6 DM-i lleva de todo: sensores y cámaras de aparcamiento; control de crucero adaptativo; asistente de mantenimiento de carril; sistema de detección de fatiga del conductor; y alertas de tráfico cruzado, delantero y trasero.