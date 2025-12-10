Así es el extensor de autonomía con el que las paradas para cargar con el coche eléctricos se reducen a 2 minutos

La carrera por la movilidad eléctrica se traduce en autonomías cada vez más capaces y en paralelo va evolucionando la competencia por las potencias de carga, que a su vez buscan optimizar los tiempos en las estaciones y así seguir viaje después de apenas un puñado de minutos con el coche enchufado. Pero resulta que ese puñado de minutos se traduce en la actualidad en una media de entre 20 minutos y media hora para recuperar el 80 por ciento de la capacidad total de la batería.

De momento, su avistamiento por autovías y autopistas brilla por su ausencia y aún no ha llegado el momento en que los usuarios dejen de confundirlo con un gran maletero remolcado. El día que ello suceda, puede que los puntos de recarga públicos se vean definitivamente en jaque, debido a su potencial no solo para reducir los tiempos de carga rápida, sino para eliminar las paradas tal como las conocemos.

El 2026 sería el año clave para empezar a poner en práctica esta especie de anti-recarga rápida que viene dilatando su llegada, pues no es novedad de último momento en la agenda de la industria automotriz. Los años han pasado para que este producto de la startup francesa Far-a-Day lo fuera evolucionando en su desarrollo. Se lo conoce como EP Tender y, así como hoy son cada vez más los híbridos de propulsión eléctrica alimentados por motores térmicos que actúan de generadores, comenzó como un extensor de gasolina.

EP Tender | EP Tender

Hoy, este remolque de 1,30 metros de longitud atraviesa la faceta con la que se aproxima a la producción y puesta en vigor. Es decir, ya no más generador térmico en su interior, sino una batería extra con capacidad de 60 kWh. Y sí, pesa media tonelada, pero vaya si lo compensa con hasta 300 kilómetros de autonomía extra a velocidad de autopista.

He aquí la respuesta a tu pregunta sobre cómo pasar la energía de este extensor a tu coche: el EP Tender requiere la instalación de un kit de unos 600 euros que permite el enganche en la parte trasera y la conexión misma al sistema eléctrico del vehículo. ¡Imagina el fin de las estaciones de servicio en un mundo de movilidad completamente EV! Pues no sería un fin definitivo, ya que, en realidad, las paradas seguirían existiendo: no para recargar, sino para cambiar el remolque ya utilizado por uno con la batería llena, lo que, según la empresa, debería tardar no más de dos minutos.

Todo parece indicar que el año entrante se empezará a probar en tramos puntuales de Francia, donde aspiran a que para el 2027 se alcance un total de 30 puestos de EP Tender y así garantizar con esta tecnología el 80 % de los traslados de larga distancia en el país vecino. Lo interesante es que este remolque no está pensado solo para moverse detrás de los particulares, sino que también se apunta como una solución ante urgencias. Cuando no lo lleves y te quedes en medio de la carretera sin carga en tu batería, la empresa lo utilizaría para socorrerte en tu ubicación, enchufándolo y devolviendo autonomía al coche.