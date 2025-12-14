En conducción, estilo, seguridad y tecnología: el urbano eléctrico más vendido de España se renueva para 2026

Tras la noticia sobre las 100.000 unidades producidas en poco más de un año en el mercado, da la sensación que el Renault 5 E-Tech no parece tener techo. Y bajo su condición de fenómeno europeo se ampara el fabricante del rombo, que sabe que este es el momento oportuno para actualizarlo con una serie de novedades que le llegarán en 2026.

La oferta de cinco niveles de acabado, tres potencias y dos baterías con sus respectivas autonomías –de 40 y de 52 kWh, con 312 y 410 km respectivamente– no se toca. Las intenciones de Renault para el año entrante se basa en el perfeccionamiento de su superventas. Ya lo ha consolidado y ahora busca mejorar el producto en aspectos específicos, lo que considero aún más interesante. Seguridad, tecnología, conducción y estética, cuatro apartados en los que el urbano eléctrico líder en España se renovará.

Renault 5 | motor.atresmedia.com

Una de las actualizaciones no es un estreno en sí, sino que abrirá el juego. El cliente ha confiado en el nuevo R5 y la marca compensa con detalles visuales que hasta ahora eran exclusivos de las versiones superiores y en pocos días podrán obtenerse desde el nivel de acceso Five: el sticker NumbeR5, es decir, ese característico diseño del cinco estampado en las aletas delanteras y en el techo, estará disponible desde el más barato. A ello se suma un nuevo adhesivo para los pasos de rueda traseros.

Algo de estilo extra para la carrocería y, en el habitáculo, conectividad. La firma empezará a introducir en el Cinco un nuevo paquete de datos con 2 GB por mes durante tres años, lo que equivale, según ha ejemplificado, a 40 horas de streaming de audio y a tres de streaming de vídeo.

Los clientes han demostrado fiarse de sus atributos, sí, pero no todo es perfecto en el urbanita. Después de su lanzamiento, a finales del 2024 el Renault 5 E-Tech pasó por Euro NCAP y se retiró con cuatro estrellas. Como consecuencia, el fabricante busca elevar la vara mejorando su nivel de asistencias de seguridad, categoría en la que mayor debilidad ha demostrado en la prueba.

Renault 5 E-Tech eléctrico Ávila | Renault

El monitoreo de estado de los ocupantes demostró ser un punto a corregir y debido a ello el coche estrenará su sistema de vigilancia para el conductor que, con una cámara a la izquierda del parabrisas, controlará sus distracciones y eventuales fatigas. Sin embargo, la novedad más interesante la tendremos a nuestros pies. A nuestro pie... al del acelerador.

Bienvenidos a la era eléctrica... y de la simplificación. No podía ser menos que su gemelo japonés –no, no el concepto de Mazda, sino el Nissan Micra, con el que comparte plataforma, baterías y propulsión–, de manera tal que seguirá sus pasos y a partir del próximo año incorporará la función One Pedal, el frenado regenerativo que, como indica su nombre, se obtiene utilizando el mismo pedal de aceleración para detener el coche al levantar.

¿Adiós pedal de freno? No, seguirá allí físicamente, estará y no estará, según la preferencia del usuario que, activando la función, se acostumbrará a reaccionar con un único movimiento en situaciones de tráfico cotidiano –lo bueno: se terminan las pisadas constantes en colapsos y atascos–. Eso sí: si es que elige de la versión Techno en adelante. Quizás, más adelante, este frenado se expanda a la totalidad de la gama. De momento, eso toca, junto al resto de las mencionadas actualizaciones, tan puntuales como integrales, que comenzaremos a ver ya mismo, a partir de enero del 2026.