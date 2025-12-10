Las 5 preguntas definitivas antes de comprar la baliza V16 obligatoria por la DGT

Es casi imposible que no sepas que la baliza V16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. Aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva todo el año con sus campañas informativas, en España somos muy de dejar las cosas para el último momento y a falta de unas semanas para que entre en vigor la norma, nos entran las prisas.

Si sigues despistado, no tienes ni idea de qué baliza V16 comprar, qué es eso de la conexión o si podrás seguir llevando los triángulos de emergencia en el coche por si acaso, estás en el lugar adecuado. Es más, no deberías comprarla sin antes leer las siguientes líneas.

LUZ V16 | EP

¿Qué requisitos debe cumplir una baliza V16 homologada?

Si hace unos años compraste (o te regalaron) una baliza V16 sin conexión a internet, tírala a la basura. En su momento, y hasta el 31 de diciembre de este año, la podías utilizar como sustituto de los triángulos, pero en 2026 todas las balizas deben estar homologadas por la DGT. Estos son los requisitos que deben cumplir:

Tarjeta eSIM incluida y conexión a internet durante un mínimo de 12 años para enviar tu ubicación a la plataforma DGT 3.0.

Luz de color amarillo 360º con una intensidad mínima de 40 candelas efectivas y visible hasta a 1 kilómetro de distancia en condiciones óptimas.

Resistente a la lluvia, el viento y las temperaturas extremas.

Autonomía mínima de 30 minutos.

¿Cómo saber si una baliza está homologada?

La clave para que la baliza V16 te sirva a partir de 2026 y la Guardia Civil no te multe con 80 euros (como mínimo) es que esté homologada por la DGT. ¿Y cómo saberlo? Los modelos autorizados llevan un número de certificado visible en la caja o en la baliza en sí, que comienza por 'IDIADA' o 'LCOE', seguido de varios dígitos.

De todas formas, la DGT tiene publicado un listado oficial con todos los modelos que están homologados, así que es tan fácil como introducir tu número de certificado o el nombre del fabricante y verificarlo. Además, la lista se actualiza a diario con las nuevas incorporaciones.

Nuestro consejo es que compres tu baliza siempre en un sitio fiable (supermercados, tiendas de coches, Correos, grandes cadenas...) y evites las páginas web que te ofrecen una por 20 euros, porque probablemente sea una falsificación y no esté homologada.

baliza V16 | EFE

¿Cómo funciona la conexión? Todo sobre la privacidad

Los más reacios a utilizar las balizas V16 de la DGT se quejan de una posible vulneración de la privacidad de los conductores y argumentan que quieren controlarnos. Pero no es así. Básicamente, porque solo transmite la ubicación a la plataforma DGT 3.0, que a su vez se encarga de avisar al resto de conductores a través de los navegadores y los paneles de mensaje variable.

Además, estos dispositivos solo envían la ubicación cuando los enciendes, no se conectan de ninguna manera a tu móvil, tampoco emiten datos personales ni siquiera la matrícula del vehículo. El sistema simplemente registra la alerta de manera totalmente anónima.

Es más, la Agencia Española de Protección de Datos ha emitido una nota informativa en la que explica el funcionamiento de este dispositivo y por qué no vulnera la privacidad de los conductores. "Mientras no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos", señalan en su comunicado.

Balizas luminosas V16 homologadas | DGT

¿Cuándo usar la baliza, cómo y dónde guardarla?

Tienes que utilizar la baliza V16 en las mismas situaciones que hasta ahora habías utilizado los triángulos de emergencia, es decir, para señalizar un accidente, avería o parada en el arcén. En este caso, no tendrás que bajarte del coche ni recorrer varios metros por el arcén, sino que es tan fácil como sacar la mano por la ventanilla y colocarla en el techo del vehículo. Eso sí, después tendrás que seguir el protocolo habitual, bajarte del vehículo por el lado más cercano al arcén y protegerte en un lugar seguro.

Lógicamente, para poder acceder a la baliza en caso de avería o accidente, lo recomendable es llevarla dentro del habitáculo. Hasta ahora, los triángulos iban en el maletero, pero por la naturaleza de los dispositivos V16, esto sería contraproducente. Lo ideal es que lo guardes en la guantera, en los compartimentos de la puerta o dentro del reposabrazos, si tienes.

Ojo, porque estos dispositivos deben fijarse al techo del coche gracias a la superficie imantada. ¿Y si tienes un coche con el techo de aluminio o carbono? En estos casos, el metal no se adhiere, así que tendrás que comprar una ventosa especial para superficies no magnéticas.

Luz V16 | Help Flash

¿Qué pasa si viajo a otros países de Europa?

Tenemos clara la norma dentro de nuestras fronteras, ¿y fuera de ellas? La respuesta la tiene la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, que establece que los vehículos en circulación internacional deben cumplir las normas del país en el que estén matriculados. Es decir, como en España será obligatoria la baliza V16 a partir de 2026, será legal que la utilices también al viajar por cualquier país que haya firmado el convenio.

En cambio, si un ciudadano de Francia o de Italia viaja a España, podrá seguir utilizando los triángulos, porque es el método de señalización que se utiliza en su país de origen.