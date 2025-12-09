Transportistas piden a la DGT un periodo de transición antes de sancionar por no llevar la baliza V16

La patronal ha valorado positivamente que la DGT ya haya manifestado en declaraciones a los medios de comunicación que actuará con flexibilidad en la aplicación de las sanciones relacionadas con la obligatoriedad de disponer de la baliza V16 conectada.

"Este enfoque demuestra sensibilidad hacia la situación actual del sector, aunque consideramos imprescindible que cualquier inicio efectivo del régimen sancionador se coordine previamente con las organizaciones del transporte, con el fin de garantizar que todas las empresas y profesionales estén adecuadamente preparados", insiste la CETM en un comunicado.

baliza V16 | EFE

Además, reclama a la DGT que emita un comunicado oficial y detallado sobre el periodo de transición que se va a aplicar, de manera que no existan dudas ni interpretaciones dispares respecto a su alcance y plazos.

En las últimas semanas, las empresas de transporte han trasladado a la CETM que están sufriendo retrasos significativos en la entrega de estos dispositivos, debido a problemas de falta de stock y dificultades en la cadena de suministro.

"En nuestra opinión, sancionar en un contexto en el que muchos transportistas ya han realizado los pedidos, pero aún no han recibido el material, habría supuesto un perjuicio injustificado para un sector que siempre ha mostrado su disposición a cumplir la normativa y mejorar la seguridad vial", concluye.