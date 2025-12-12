El coche que nadie quería… y ahora todo el mundo busca

El coche que nadie quería, pero ahora todo el mundo busca. ¿Qué coche podría ser este? ¿Qué coche podría generar interés ahora, a pesar de que antes nadie lo quería? La lista podría ser larga, hay muchos modelos que llegaron con intención de pegar fuerte, pero no lograron nada y luego, con el tiempo, empezó a ser buscado por los usuarios, no obstante, hay uno que está muy relacionado con el día a día actual: el Opel Ampera.

Hace poco más de 10 años, General Motors, que era propietaria de Opel en aquellos años, lanzó al mercado un coche que se adelantó mucho a su tiempo, un híbrido en serie o, como muchos lo conocen, un eléctrico con autonomía extendida. En Europa se vendió como Opel Ampera, en Estados Unidos como Chevrolet Volt y ni en un lado ni en otro tuvo la acogida esperada. Algo lógico, no obstante, pues estamos ante un coche muy avanzado para su tiempo, y además, con un diseño que entonces era de nave espacial, pero hoy, curiosamente, no destaca por encima del resto.

¿Por qué no tuvo éxito entonces y ahora sí? Todo tiene más lógica de la que parece y hoy día lo vivimos con casi cada coche que se lanza al mercado: complejidad técnica, precio elevado, desconocimiento, desconfianza…

opel_ampera-e_26 | Centímetros Cúbicos

El Opel Ampera no triunfó como se esperaba

Uno de los principales problemas que tuvo que enfrentar el Opel Ampera fue su precio: 38.300 euros en el año 2013, si sumamos el IPC hasta octubre de 2025, el precio sería de 48.296 euros; era un coche muy caro. Pero además de caro, también tenía un diseño superfutirista, tanto en su carrocería como en su habitáculo, y por entonces, la gente no quería coches que se salieran tanto de lo normal.

Pero el precio no era el único impedimento. En el año 2013, los coches eléctricos no tenían presencia en las carreteras y los híbridos todavía no tenían toda la confianza de los usuarios. No era una tecnología nueva, Toyota la estrenó en el año 2000 –en Japón en 1997–, pero el concepto que presentaba el Ampera era muy diferente. Su hibridación era de tipo en serie, donde solo el motor eléctrico está conectado con las ruedas y el motor de gasolina sirve para hacer las veces de generador –solo funciona para cargar las baterías–. Incluso ahora, en pleno 2025, esa tecnología sigue sin emplearse demasiado –los Nissan e-Power usan hibridación en serie y el Mazda MX-30 también, pero algo diferente–.

Opel anunciaba 150 CV, un consumo de apenas 1,2 litros cada 100 kilómetros y una autonomía total de unos 500 kilómetros –en modo eléctrico no más de 80 kilómetros–. La velocidad máxima era de 161 kilómetros/hora.

Centímetros Cúbicos | Centímetros Cúbicos

Es un coche muy interesante de segunda mano

Ahora, algo más de 10 años después, lo que nadie quería es lo que todo el mundo tiene: coches híbridos y eléctricos. Eso ha hecho que las unidades de segunda mano del Opel Ampera ganen interés y los precios suban poco a poco. Se pueden encontrar unidades por menos de 10.000 euros, pero los mejores no bajan de alrededor de 14.000 euros. Esto se debe, en parte, a que tiene etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico y, por otra parte, a que su diseño ha envejecido bastante bien y se ha ganado muchos adeptos.

También se ha mostrado como un coche fiable, fácil de conducir y de consumos muy ajustados. Y como viendo como están los precios de los coches nuevos, la gente acude en masa al mercado de coches usados, donde el Opel Ampera, tiene un puesto de privilegio.