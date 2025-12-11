Solo Toyota podía lograrlo: más de 300 km/h y 600 CV en un deportivo de época en pleno 2025

En un mundo donde la estética es tan importante, triunfan los coches de un diseño llamativo, como los SUVs. Pero las marcas (que no son de alta gama) han subido la apuesta presentando vehículos con imagen y tecnología ultradeportiva para enamorar a los conductores. Uno de esos fabricantes es Toyota, que acaba lanzar más información y fotografías de su modelo GR GT, una de las joyas modernas de la empresa nipona.

Se trata de una bestia de la velocidad que alcanza hasta 318 km/h gracias a un motor V8 biturbo de 4,0 litros que entrega 641 CV de potencia. Esta portentosa propulsión está vinculada a una transmisión automática (con paso a modo manual) de 8 relaciones instalada en el eje trasero y a una tracción trasera que permite disfrutar del drift.

Toyota GR GT | Toyota

Peso muy reducido

Además de las propias prestaciones y mecánica, el Toyota GR GT cuenta con otras virtudes que explotan aún más la velocidad. Para empezar, han reducido lo máximo posible el peso del vehículo con la primera estructura 100% de aluminio que se usa en un modelo de la marca. Este material ha sido complementado con plásticos reforzados con fibra de carbono para incrementar la fortaleza del coche.

El Toyota GR GT destaca por su muy bajo centro de gravedad. El objetivo es mejorar la experiencia y comodidad de conducción, colocando los elementos más pesados del vehículo en lugares estratégicos para perfeccionar su estabilidad. Estas cualidades están unidas al profundo estúdio aerodinámico que realizaron los ingenieros de la marca nipona para llevar al límite el rendimiento de este modelo.

Toyota GR GT | Toyota

Interior en rojo

Si las tripas del coche y su diseño exterior son realmente deportivos y atractivos, en el habitáculo tenemos aún más caramelos. Está revestido por cuero rojo, cuenta con un panel digital de instrumentos pero también con una amplia pantalla para el sistema multimedia. Aunque lo primero que se come la vista es el volante de competición con el logo GR y levas para cambiar de marchas en el modo manual.

El Toyota GR GT tiene un hermano mayor, su versión GR GT3 que tiene una apariencia aún más deportiva, destacando un gran alerón trasero. Pero la marca japonesa no se conforma con lo que ya nos ha anunciado. Resulta que pretenden continuar mejorando el modelo hasta que entre definitivamente en producción. Los detalles importan cuando se trata de crear un coche que puede ser buque insignia entre los vehículos de alta gama de un fabricante más bien acostumbrado a los precios populares.