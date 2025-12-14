La marca china que promete llegar a Europa a cambiarlo todo: batería en 99 segundos y precio de risa

Mientras en Europa seguimos presumiendo de coches eléctricos que tardan media hora en cargar “del 10 al 80 %”, en China tienen un coche que solo necesita 99 segundos para continuar la ruta. Sí, menos de lo que tardas pedir un café y discutir si el azúcar engorda.

El coche que, ahora, podría ponerlo todo patas arriba, se llama GAC Aion UT Super y no solo quiere venderte un coche: quiere que te olvides de esperar en un cargador. Su propuesta es tan simple como brutal: cambiar la batería entera en 99 segundos. Ni repostar gasolina es tan rápido.

Por supuesto, no es un coche superpotente y veloz como ya es casi costumbre entre los coches eléctricos, en realidad es sencillo, lógico y, digamos, normal. No hay potencias de 1.000 CV, de hecho ni siquiera llega a 150 CV, pero tiene lo que debe tener: una potencia imprescindible para el día a día, una autonomía que se sitúa por encima de muchos modelos europeos y, para colmo, no es un SUV.

GAC Aion UT Super | GAC

Adiós a las esperas por culpa de carga de la batería

El sistema que propone GAC con este Aion UT Super permite lo que ninguna marca europea o americana ha logrado escalar: un intercambio automatizado de baterías que deja el coche listo para seguir circulando antes de que te dé tiempo a mirar el móvil. Mientras Tesla presume de sus supercargadores, los chinos directamente te ponen una batería nueva. Sin cables, sin esperas, sin pérdidas de tiempo.

La promesa es tan agresiva que ya hay toda clase de comentarios y opiniones, porque si esto se extiende fuera de China, la idea de que “cargar un eléctrico lleva tiempo” se va a quedar tan antigua como el motor diésel. Sin embargo, hay que decir que no es una idea nueva, eso de cambiar baterías es algo que se ha buscado desde hace tiempo y algunas marcas hasta han desarrollado cabinas para cambiarlas, como si fueran pilas muy gordas –que, básicamente, es lo que son–.

Cambiar baterías es algo que también se ha puesto en marcha en el sector de los scooter, donde, obviamente, es mucho más sencillo. Y además, hay modelos europeos que permiten el cambio de baterías, o mejor dicho, hay modelos españoles: la Silence 01, un modelo que también se puede encontrar como SEAT Mó.

GAC Aion UT Super | GAC

500 km y cara de berlina premium

No se trata de un utilitario cutre ni de un experimento. El Aion UT Super luce un diseño que recuerda a una mezcla entre sedán deportivo y SUV futurista, con casi 500 km de autonomía CLTC –la normativa de homologación china, algo más permisiva que la WLTP europea– y un interior que parece sacado de un concept. Todo digital, todo limpio, todo muy “Tesla… pero chino”. Al fin y al cabo, Tesla siempre será la referencia en el mundo de los coches eléctricos, ¿verdad?

Su potencia se queda en 136 CV, al menos en su versión más básica, más que suficiente para moverse con notable soltura. Pero lo importante aquí no es cuánto corre, sino cómo cambia las reglas del juego: si los europeos siguen discutiendo sobre puntos de carga, los chinos ya están solucionando el problema a su manera.

En teoría, GAC ha insinuado que elUT Super llegue a Europa en 2026. China ya no es una promesa, es una amenaza y cada nuevo modelo que presentan deja en evidencia la lentitud de la industria occidental para adaptarse.

Mientras Tesla centra su estrategia en software y conducción autónoma, los chinos atacan por donde más duele: infraestructura y velocidad de uso real. Y lo hacen a precios que, convertidos a euros, hacen temblar las hojas de cálculo de cualquier fabricante europeo. Sirva de ejemplo que, según estimaciones, el GAC Aion UT Super podría tener un precio de unos 26.000 euros sin ayudas.

GAC Aion UT Super | GAC

¿El futuro o un espejismo chino?

Puede que nunca veamos al Aion UT Super en nuestros concesionarios. Pero da igual. Su existencia ya cumple una función: mostrar hasta qué punto Tesla y Europa han dejado de ser el centro del universo eléctrico.

Y si el coche que cambia de batería en 99 segundos no llega aquí, tranquilo: habrá otro detrás. En China, los eléctricos se multiplican más rápido de lo que en Europa se aprueban las subvenciones.