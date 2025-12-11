Cuidado si ves a alguien con este artefacto junto a tu coche, puede robártelo en segundos

Los ladrones ya no necesitan una palanca ni una ganzúa para robar un coche. Les basta con una antena, un poco de conocimiento técnico y la suerte de que el dueño tenga el llavero demasiado cerca de la puerta de casa para llevarse el coche más rápido que Nicolas Cage a Eleanor. Así de simple, así de escalofriante. El método se llama attack o ataque de relevo, se está popularizando a toda velocidad en Estados Unidos y empieza a dejarse ver en Europa. No hablamos de coches viejos, obviamente: se están llevando BMW, Mercedes, Audi o Volkswagen de última generación sin romper ni una cerradura o saltar una sola alarma (tontos no son).

En TikTok abundan los vídeos que muestran cómo dos tipos en sudadera se acercan a un coche aparcado y se lo llevan en cuestión de segundos sin esfuerzo. Uno de ellos sostiene una pequeña caja de retransmisión frente a la puerta de una vivienda; el otro, junto al coche, espera con un dispositivo similar. La magia (negra) está en lo que hace esa caja: amplificar la señal del llavero que está dentro de la casa para que el vehículo crea que su dueño está justo al lado cuando en realidad está babeando la almohada. El coche abre, se enciende, y adiós muy buenas. Sin golpes, sin ruido, sin sospechas.

El creador de contenido Brian Mello lo explicaba con una claridad que hiela la sangre: “el llavero de tu coche emite constantemente una señal que busca al vehículo, y el coche hace lo mismo con el llavero. Lo que hace el ladrón es simplemente engañar a ambos para que crean que están cerca”. El resultado: el coche arranca y se marcha sin activar la alarma. Un robo limpio, rápido y eficaz que demuestra que la tecnología que nos hace la vida más cómoda también la hace más vulnerable.

Robo coche | Newspress

Así funciona el ‘relay attack’: el robo inalámbrico que no deja huella

La clave del sistema es que el coche no distingue entre una señal auténtica y una retransmitida, por lo que, mientras el llavero esté dentro del radio de acción de la antena, el vehículo responderá como si el propietario estuviera allí mismo aunque esté a 1.500 km. En la práctica, eso significa que si dejas las llaves en el recibidor o sobre una mesa cerca de la puerta, puedes estar regalándole tu coche a cualquiera que pase con el aparato adecuado.

Los casos grabados por cámaras de seguridad en Estados Unidos muestran que los ladrones necesitan menos de un minuto para completar el proceso, que es tan sencillo como abrir el coche, arrancar y desaparecer sin forzar nada. Ah, si alguien piensa que el seguro cubrirá el robo, que lo piense dos veces, porque las aseguradoras son muy espabiliadas y se agarrarán a tecnicismos como pueden que no hubo robo con fuerza y complicarte la indemnización. Las marcas ya recomiendan usar bloqueadores físicos de volante o cajas metálicas para las llaves, pero el problema sigue creciendo, y lo peor es que cada vez se venden más dispositivos de este tipo por Internet. Tal ve haya que volver a la llave por botón.

En España todavía no hay una oleada de robos con este método, pero los expertos avisan de que solo es cuestión de tiempo porque los coches modernos con sistemas de arranque sin llave, especialmente los de gama media y alta, son el objetivo perfecto, y con los vídeos virales explicando el proceso paso a paso, el método se está democratizando entre los ladrones menos sofisticados.

Cómo protegerte: el regreso de la funda milagrosa

La solución, curiosamente, es tan vieja como ingeniosa: bloquear la señal. Para eso existen las llamadas fundas o bolsas Faraday, que actúan como una jaula electromagnética y evitan que el llavero emita o reciba ondas de radio. Basta con guardar ahí las llaves cuando llegas a casa para dejar a los ladrones con la antena en la mano. No es caro ni complejo y se pueden encontrar modelos universales por menos de quince euros, como el más vendido en Amazon con más de 25.000 reseñas y una valoración de 4,5 estrellas. Si eres tacaño te la puedes fabricar con aislante de aire acondicionado.

Estas fundas bloquean las señales RFID, NFC, WiFi, GSM o LTE, es decir, cualquier tipo de frecuencia que pueda usarse para engañar al coche. No ocupan más que una cartera y sirven para todo tipo de marcas, desde BMW o Audi hasta Renault, Mazda o Ford. Es una medida sencilla que puede evitarte el disgusto de salir una mañana y descubrir que tu coche se ha ido a por tabaco sin ti.

Quizá la mayor ironía de todo esto es que los coches que se han diseñado para ser más cómodos y seguros han acabado cayendo en una trampa de su propia comodidad. Entrar sin llave parecía un avance y ahora es una invitación a los aspirantes a Torete. Mientras los fabricantes trabajan en sistemas de cifrado más robustos en lugar de pensar que a lo mejor la apertura por botón funcionaría mejor, lo mejor que puedes hacer es guardar tus llaves en una funda y no fiarte del silencio, porque el robo más moderno del mundo también es el más discreto.