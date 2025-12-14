¿Son tan peligrosas las pick-up? Según un estudio, por cada conductor que salvan, mueren 12 personas

No tiene demasiado sentido priorizar como ítem de análisis el nivel de integridad de los ocupantes de pick-ups que logran los sistemas de seguridad pasiva de este tipo de vehículo. Es decir, no me interesa destacar, por ejemplo, cuánto reducen las bolsas de aire el riesgo de víctimas fatales para los propios conductores y pasajeros en caso de impacto frontal. No, no esperen que fomente la ley del más fuerte.

No irónicamente los conductores de pick-ups son objeto de burla debido a que suelen hacer lo que se les antoja en la vía. La norma parece ganarle a la excepción, las casualidades no parecen existir. Como si viniera en el manual de propietario. Página 6: harás la salvajada más grande jamás vista. El problema es que en el mundo de estas bestias sobre ruedas a veces prima un poco la proporción de usuarios algo más salvajes. Algunos más inocuos, otros que representan un peligro latente para el resto.

En los tamaños y pesos cada vez más superiores –de los modelos americanos, en especial–, en cómo se desempeñan sus sistemas de asistencias de frenado de emergencia automático frente a peatones o ciclistas, en las estadísticas de siniestralidad sobre estos últimos con un pick-up involucrado, en las consecuencias que estremecen cuando el impacto de un pick-up contra un peatón ocurre... Esos deben ser los enfoques correctos. Como un coche de carreras, un pick-up es ante todo un arma que amerita la debida responsabilidad. En ocasiones, sin embargo, ni el más desarrollado AEB salvaría al indefenso de turno de la negligencia de quien va al volante.

Volkswagen Amarok 2023: sí, las pick-up también son para Europa | Volkswagen

La conducción criminal de un conductor de pick-up: he visualizado el desastre

Poco pasaba días atrás cuando me acercaba caminando a una avenida, una avenida sobre la que los coches pasan a velocidades considerables, aún con badenes que, sin demasiado éxito, intentan hacer su trabajo. A pocos metros de llegar a la esquina, un pick-up –vaya uno a saber la urgencia– giró como si no hubiese mañana. Si aplicó freno, pues poco y nada. Fue más levantar el pie del acelerador que otra cosa, y eso que venía rápido. La actitud de ese pick-up me paralizó al instante, me detuvo el paso solo para seguirle la mirada hasta verlo desaparecer en el horizonte en cuestión de segundos. De inmediato visualicé el desastre, una escena que, por suerte, solo sucedió en mi mente.

Justo antes de esta animalada había pasado una madre con sus tres hijas por mi lado, caminando en sentido contrario y de espaldas al avance de este vehículo que se apareció de la mismísima nada ¡y en bajada! Porque la calle por la que iba es una pendiente a cuestas yendo hacia la avenida, pero lo contrario en sentido opuesto, lógicamente. Solo por el hecho de que esa familia no cruzó la calzada en ese instante de locura, la imprudencia del conductor del pick-up quedó en la nada. Y solo por el hecho de que a la siguiente intersección ningún otro vehículo cruzaba, porque, contra un pick-up, los coches más pequeños se convierten en un usuario vulnerable más.

En un choque, la seguridad de un pick-up es real primero para sus ocupantes y luego a rezar: por cada conductor de pick-up que se salva, mueren unos 12 ocupantes del resto de los vehículos de menor porte, según reciente estudio realizado por The Economist en los Estados Unidos. Una realidad, es cierto, diferente a la europea, pero que merece una mínima atención ante el aumento de ventas registrado en los últimos años de las peligrosas pick-ups en el continente, de un 20 % de las RAM en 2023, según Europa Press.