Probamos el Hyundai Ioniq 9: Pura ciencia ficción con un maletero gigante y autonomía de 600 kilómetros

¿Cuántas maletas caben en el coche que probamos hoy? Una dos, tres… y así hasta 10. Un momento, veo por el retrovisor digital que queda una. No pasa nada, la undécima cabe en el capó. Así de enorme es la última apuesta de Hyundai, un SUV con apariencia de monovolumen y diseño fuera de lo común con hasta tres filas de asientos: el Ioniq 9.

Es pura ciencia ficción: un frontal cuadrado con faros LED pixelados, aletas de aire activas y llantas tipo turbina. El techo visto desde el lateral tiene caída tipo coupé hacia atrás; y en la trasera un portón largo y limpio, flanqueado por las luces traseras, Full LED, a modo de máquina Pinball. El envoltorio lo completa el color de la carrocería, Nocturne Gray.

En cinco metros de longitud, la habitabilidad es de otro nivel para todos los pasajeros. Con un suelo plano y tres filas de asientos, puedes elegir entre seis plazas, como esta versión, o siete. Los asientos de la primera y segunda fila son reclinables con reposapiés, giratorios en la segunda, y la consola central deslizante se puede utilizar en las plazas traseras y delanteras. ¡Menudo salón!

Hyundai Ioniq 9 | Centímetros Cúbicos

Y además puedes meter lo que quieras en el maletero, tiene más de 1.300 litros con dos filas de asientos y 620 con todos puestos. Además de los 52 litros del maletero delantero, muy práctico para el cable de carga, o una maleta extra.

Si los coches eléctricos son especialmente silenciosos, este lo es aún más. El Ioniq 9 tiene Cancelación Activa de Ruido en Carretera, con cristales acústicos y neumáticos especiales. El copiloto puede ir estudiando, si quiere. Aquí hay más silencio que en una biblioteca.

La acústica se complementa muy bien con la luz natural, que entra gracias al techo solar panorámico. Y si hablamos de cosas prácticas: tiene seis puertos USB-C, tomas para cargar dispositivos electrónicos, y un enchufe bidireccional V2L, en la zona de carga, para exportar energía en un camping, por ejemplo.

Hyundai Ioniq 9 | Centímetros Cúbicos

Tiene varias versiones: de propulsión trasera y tracción total, todos con una batería de 110 kilowatios hora. Hoy probamos el Performance de 435cv. Con tracción total y modos de conducción específicos hasta para nieve, barro o arena; y amortiguadores de frecuencia controlada que ofrecen una conducción cómoda y suave, porque absorben bien las vibraciones e imperfecciones del asfalto.

Y tiene la posibilidad de utilizar Inteligencia Artificial para el modo Auto Terrain, que analiza las particularidades del terreno y adapta la respuesta del coche de la forma más eficiente.

También sorprende su aceleración inicial y, como se estabiliza cuando ganas velocidad, tiene una dirección ligera pero a la vez precisa. Además, su tamaño no impide que tome curvas con control, casi sin balanceos.

Su autonomía es de 600 km. Con carga rápida y gracias a la tecnología de 800 voltios, solo hacen falta 24 minutos para recargar su batería del 10 al 80% utilizando cargadores de 350 kW.

Hyundai Ioniq 9 | Centímetros Cúbicos

Además, en 15 minutos adicionales suma 300 kilómetros, una autonomía y tiempo de recarga que le convierten en un buen compañero de viajes largos.

Grande (muy grande), espacioso, versátil y muy cómodo. Aunque no es para todo el mundo, si quieres un compañero de viaje, de escapadas para toda familia, con cero emisiones y con todo tipo de ayudas a la conducción, el nombre Ioniq 9 puede estar en tu lista de candidatos.

Un nombre diferente al del concept en el que está inspirado: el Seven. Distintas maneras de llamarse pero sorprendentemente parecidos en sus formas, el Ioniq 9 es un coche del futuro para conducirlo en el presente.